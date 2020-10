De helft van de Nederlanders vindt de videoboodschap waarin koning Willem-Alexander reageert op de omstreden vakantie naar Griekenland ongeloofwaardig. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder tweeduizend mensen.

Het aanzien in de koning en de koningin was flink gedaald nadat vorige week vrijdag bekend werd dat het koninklijke gezin op vakantie ging naar Griekenland, net toen minister-president Rutte had opgeroepen onnodige reizen uit te stellen. Er ontstond meteen zoveel ophef over, dat het gezin besloot de vakantie af te breken.

Woensdag reageerde de koning in een videoboodschap voor het eerst op de ontstane commotie. Hierin zegt hij dat het “onverstandig” was om “geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving”.

Zaak afgedaan

Ondanks dat 46 procent van de mensen vindt dat de video ongeloofwaardig is, vindt een meerderheid van 64 procent toch dat de zaak hiermee is afgedaan. Historica en koningshuisexpert Dorine Hermans laat aan Hart van Nederland weten dat Nederlanders misstappen van de koning nog “heel lang zullen blijven accepteren”. Volgens haar komt dat omdat het koningspaar zo populair is, en blijft.

“De fouten zijn kleine rimpelingen. Maar Nederland vergeet die misstappen. Doordat het koningspaar zo populair is, kunnen ze dit soort dingen best maken”, aldus Hermans. Het koningspaar heeft zijn populariteit volgens haar te danken aan hun sociale vaardigheden. “Ze zijn heel goed in het onderhouden van hun band met het gewone volk.”

‘Koning is wandelend monument’

De historica had niet verwacht dat het koningspaar nog zou reageren, maar ze vond de videoboodschap “uitstekend”. “Nu is het wel weer afgedekt. Op deze manier is veel kou uit de lucht weggehaald”, zegt ze.

Hermans noemt de koning tot slot een ‘wandelend monument’. “Frankrijk heeft de Eiffeltoren, wij hebben de Oranjes. Het Oranjehuis heeft meer problemen gehad, dus dit overleven ze makkelijk”, zegt ze. “Zo lang ze populair blijven, komt er geen republiek. Behalve als ze er geen zin meer in hebben. Nederland blijft in ieder geval wel zin in ze hebben, zeker de komende decennia.”