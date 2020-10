Prinsessen Amalia en Alexia bleven achter in Griekenland, keren dinsdag pas terug

Twee van de drie Nederlandse prinsessen, Amalia en Alexia, zijn niet met hun ouders teruggekomen uit Griekenland, dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan Shownieuws. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima braken hun vakantie in Griekenland vorige week af na veel ophef in de media.

Prinses Ariane, de jongste van de drie, vloog wel met haar ouders terug naar Nederland. Kroonprinses Amalia en prinses Alexia bleven nog even. Volgens de RVD was een tekort aan vliegtickets de reden van het vertraagde vertrek van de twee.

“Afgelopen zaterdag waren er slechts beperkt tickets beschikbaar, dus is er gekozen voor het vertrek van het koninklijk paar, de jongste dochter en de beveiliging”, laat de RVD weten. “Voor de oudste twee dochters is gekozen voor de vlucht van dinsdag.”

Ophef

Vrijdag ontstond er ophef nadat bekend werd dat de koning met zijn gezin naar hun vakantievilla in Griekenland was gegaan. Eerder riep minister-president Mark Rutte Nederlanders nog op om onnodige reizen, zoals vakantiereizen, uit te stellen.

‘s Avonds liet het koninklijk echtpaar via de RVD weten hun vakantie onmiddellijk af te breken. “We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”