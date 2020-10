Kerstboomverkoop piekt vroeg dit jaar: 'Mensen zijn kerstbomen aan het hamsteren'

Kerstmis komt dit jaar vroeg voor verkopers van de feestelijke bomen: zij hebben het nu al drukker dan ooit. Volgens de verkopers zoeken mensen gezelligheid en bestellen ze daarom niet alleen eerder hun boom, ze bestellen er zelfs méér. De aanvragen stromen binnen.

Gert Hulscher gaat zijn veertigste jaar als kerstbomenverkoper in. Hij ziet een duidelijke stijging in de vraag ten opzichte van voorgaande jaren. “Mensen staan te popelen om een boom te kopen. Ze hunkeren naar gezelligheid, die is er nu niet.” Hij is zelf ook al begonnen, gisteren heeft hij de eerste bomen versierd en een bord neergezet aan het begin van het dorp. “‘Welkom in het kerstbomendorp’ staat erop. Daaraan kun je zien dat het leeft, want mensen toeterden al.”

‘Plus van vijftig procent’

Volgens kweker en verkoper Van den Oever uit Sint Hubert is er “een plus van vijftig procent ten opzichte van vorig jaar” zichtbaar. “Iedereen is in de veronderstelling dat ze zelf thuis moeten zitten, dus we verkopen meer bomen. Ze gaan allemaal al als warme broodjes over de toonbank.”

Kweker Gerrit Brinkman herkent zijn verhaal. Hij werkt op dit moment zeven dagen per week om aan de vraag te voldoen. “Ik heb percelen bomen klaarstaan. De verkoop begint veel eerder en veel vroeger. Tuincentra willen de bomen eerder geleverd hebben.” Hij levert alleen aan bedrijven, maar ook particulieren bellen hem dit jaar op. “Dat hebben we nog nooit meegemaakt!”

Sfeer al in huis halen

Dat komt volgens hem vooral omdat mensen de sfeer al in huis aan het halen zijn. “Dagen worden korter, dat merk je gewoon. Normaal beginnen we in Nederland met uitleveren vanaf 23 november, dat gebeurt nu al vanaf 7 november. In verband met corona zijn mensen er vroeg bij en hamsteren ze een beetje.”

Ook bij de grootste kerstmarkt bij Intratuin in Duiven merken ze dat het hard gaat. Echte bomen worden nog niet verkocht, maar de kunstkerstbomen gaan hard. “Harder dan andere jaren”, zegt de manager tegen Hart van Nederland. “Maar mensen komen functioneel shoppen, want de horeca ligt er bij ons uit. Normaal is het een toeristische attractie, maar dat is dit jaar minder.”

Je hoeft overigens niet bang te zijn dat je achter het net vist, volgens de verkopers zijn de bomen nog volop in voorraad.

