Creatief in coronatijd: ondernemers Joyce en Barry toveren kroeg om in kerstwinkel

Toen horecaondernemers Barry Gruben en Joyce Top op de bank zaten te kijken naar de laatste persconferentie, zakte de moed hen in de schoenen. Hun horecazaak in Apeldoorn, café de Schimmel, moest net als alle andere cafés en restaurants voor de tweede keer sluiten. Maar ondanks de grote teleurstelling, heeft het ondernemende stel het over een andere boeg gegooid. Ze zijn een kerstwinkel begonnen.

”Na de persconferentie zeiden ik en mijn vrouw al tegen elkaar dat dit langer gaat duren dan vier weken en zelfs tot en met de kerst. Dus we dachten; waarom doen we niet iets met de kerst?”, vertelt Barry tegen Hart van Nederland. Samen met de vaste stamgasten heeft het stel het café leeggehaald en gevuld met kerstartikelen, die zijn opgekocht van een partij. De komende weken wordt er even geen wijn of bier geschonken, maar kun je wel terecht voor een nieuwe set kerstballen of een sierlijke piek voor in de boom.

Positieve reacties

Sinds het café omgebouwd is tot kerstwinkel, zijn er veel positieve reacties. ”De winkel doet het goed bij de vrouwen en de kerstverlichting verkoopt goed”, vertelt Barry. Voorgoed met de kerstwinkel doorgaan ziet hij niet zitten. ”Ik ben wel blij als het straks weer een café mag zijn.”

Ook de stamgasten van de kroeg steunen de beslissing van van Barry en Joyce. Femia: ”Het is leuk geworden zo met al die lichtjes en kerstspullen.”

Gedachten op andere zaken richten

Tijdens de eerste lockdown heeft het stel ook niet stilgezeten. “Toen zaten we ook van: ‘wat moeten we nu?’ Maar hebben we al snel besloten om dan maar de hele zaak op te knappen. We hebben de pui opnieuw in de verf gezet en het een en ander gerenoveerd. Dus dat kunnen we nu niet opnieuw te doen”, vertelt Barry verder. “En wij kunnen niet stilzitten”, vult Joyce hem aan. “Vandaar dat we met dit idee zijn gekomen, we moeten toch iets doen’.”

Of deze beslissing hun onderneming gaat redden weet het stel niet. ”Geen idee, we gaan het zien. Het is vooral leuk en nodig om je gedachten even ergens anders op te richten”, zegt Joyce. Een andere klant is er zeker van: ze gaan sterker uit deze lockdown komen, “daar zorgen wij wel voor”, lacht de vrouwelijke klant.