Kerstpakket dit jaar groter door corona: 'Werkgevers zetten stapje extra'

Het traditionele kerstpakket is dit jaar naar verwachting net even groter, uitgebreider en vooral persoonlijker dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs marktleiders binnen het kerstpakketsegment. De reden: corona.

Bart Poierrié van kerstpakketten.nl verklaart aan NU.nl dat de moeilijke tijden op de werkvloer terug te zien zijn in hoe werkgevers het kerstpakket benaderen. “Zij zetten een stapje extra om hun waardering te tonen. Ze zeggen tegen hun werknemers: ‘Jongens, jullie hebben al genoeg ellende meegemaakt’.”

Ruimere pakketten

Makro, al jaren marktleider, stelt vast dat werkgevers gaan voor ‘ruimere’ pakketten. Bijvoorbeeld omdat bedrijven een borrelpakket meesturen om zo de kerstborrel op een coronaproof manier te vervangen. Als extra zit daar dan een digitale escaperoom of pubquiz bij, weet een woordvoerder. Volgens de woordvoerder doen werkgevers hun best om het pakket een persoonlijk tintje mee te geven.