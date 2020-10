Wijnboer zit opgescheept met vierhonderd flessen oranje rosé: 'Het feestje zit nog in de fles'

Met de Olympische Spelen, het EK, het Songfestival en 75 jaar bevrijding op de kalender bedacht wijnboer Ralph Mulders uit Raalte een ludieke actie: hij maakte dit jaar speciale ‘oranje rosé’. Helaas gaan alle feestjes door corona niet door en dus zit hij nu opgescheept met vierhonderd flessen rosé.

Mulders kan de flessen op het moment nergens slijten. Streekwinkels kopen ze niet, de horeca is dicht en toeristen komen niet langs. Volgens de wijnboer is het zonde om ze tot volgend jaar te bewaren. “Als de wijnmaker vindt dat ie nu lekker is, dan moet je hem nu drinken,” vertelt hij aan Hart van Nederland.

Kerstpakketten

Mulders legt uit dat je als wijnmaker altijd een jaar vooruit moet denken. Hij mikte op alle feestjes die dit jaar zouden komen, maar een wereldwijde pandemie was niet meegenomen in zijn voorspelling. “Het feestje zit nog in de fles,” aldus de wijnboer. Bij de wijn zijn geen kleurstoffen toegevoegd legt hij uit. “Door een paar uur de schil erbij te laten, krijg je een licht kleurtje aan de wijn. Als je dat precies goed doet, heb je oranje rosé.”

De ondernemer wordt gelukkig niet keihard geraakt en hoopt de rosé nog kwijt te kunnen aan makers van kerstpakketten. Wijn maken is voor hem een hobby. Dit jaar maakt de ondernemer toch liever een rode wijn die een paar jaar kan blijven liggen.