De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 10.007, dat zijn er 724 meer dan donderdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 2.073, dat zijn er 70 meer dan donderdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 472, dat zijn er 9 meer dan donderdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.919

Update 05:03 – ‘Het is de hoogste tijd voor een nationaal Corona-akkoord’

Er moet een nationaal en breed gedragen Corona-akkoord komen dat Nederland richting geeft in deze moeilijke tijd. Daarvoor pleiten filosoof Marli Huijer en hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp in een interview in het AD.

Filosoof Marli Huijer en hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp denken dat de tweede lockdown meer schade veroorzaakt dan het doel, de gezondheid van veelal oude en zieke mensen beschermen, rechtvaardigt. Westendorp: “Verantwoordt wat we nu doen de enorme schade die wordt toegebracht aan onze economie, de horeca, culturele sector, zo veel andere zorg die wordt uitgesteld?”

We zouden met elkaar het gesprek aan moeten gaan over de vraag hoe het land door de crisis moet worden geloodst, vinden de twee. Huijer: “Zet de dansleraar, de directeur van het Concertgebouw, Famke Louise, Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en anderen met elkaar om de tafel. In Nederland zie je voortdurend peilingen en meningen. Maar een mening is iets heel anders dan de breed gedragen uitkomst van een goed gesprek.”

Update 21:20 – ‘Mondkapjesregels ziekenhuizen zijn verwarrend en onveilig’

Terwijl het kabinet werkt aan een landelijke mondkapjesplicht voor openbare gebouwen, ontbreekt het in ziekenhuizen nog altijd aan eenduidige regels. Dat is “verwarrend en onveilig”, vinden zorgbonden, beroepsorganisaties van zorgverleners en de Patiëntenfederatie. Ze roepen ziekenhuisbestuurders op de richtlijnen voor het gebruik van medische mondneusmaskers aan te scherpen. In principe moeten die voortdurend worden gebruikt door ziekenhuismedewerkers, vinden de organisaties.

“Want je moet er alles aan doen om de kans op besmetting van zorgprofessionals en patiënten zo klein mogelijk te houden”, schrijven V&VN, FNV Zorg &Welzijn, NU’91, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en Patiëntenfederatie Nederland. “Veiligheid moet vooropstaan. Daar hoort een heldere en eenduidige afspraak over persoonlijke beschermingsmiddelen bij.”

Uitzonderingen moeten alleen mogelijk zijn als zorgprofessionals zélf oordelen dat het nodig en verantwoord is, vinden de opstellers van de brief. Hun verzoek is gericht aan de brancheorganisaties NVZ en NFU, die de ziekenhuizen in het land vertegenwoordigen.

In het huidige beleid is het van de situatie afhankelijk of ziekenhuispersoneel een mondkapje moet dragen. Dat valt volgens de zorgorganisaties niet uit te leggen. “Wat zeg je tegen de patiënt die bijkomt van een zware operatie en je vraagt waarom verpleegkundigen rondlopen zonder bescherming? Kun je dan met droge ogen zeggen dat het veilig is? Natuurlijk niet!”

Patiënten voelen zich onveilig als ze medewerkers zien zonder beschermende middelen, stellen de organisaties. Daarnaast blijft de uitval van besmette personeelsleden een groot probleem. Alle maatregelen die dit beperken, moeten worden genomen. Aan tekorten kan het niet langer liggen, schrijven de opstellers van de brief. “Want volgens het ministerie van VWS liggen de pakhuizen met beschermende middelen vol. Ook als mondmaskers preventief worden gebruikt. Ziekenhuisbestuurders, waar wachten jullie op? Er is geen dag te verliezen in de strijd tegen corona”, sluiten ze hun schrijven af.

ANP/Redactie