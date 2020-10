Almelose buurt al helemaal in kerstsferen: 'Het hele plein doet mee!'

Het mag dan nog 75 dagen duren, het Vinkenplein in Almelo is nu al helemaal in de kerstsferen. Elk huis in de straat heeft de kerststerren en sneeuwpoppen al voor het huis staan. “Als je in december begint, is het twee weekjes en kun je het weer afbreken”, zegt één van de buurtbewoners.

Het was Gerrit Agterbosch die bijna 15 jaar geleden begon met de versieringen. Hij heeft de hele buurt aangestoken met het kerstvirus. Door corona en uit verveling door die pandemie besloten ze drie weken eerder dan normaal op te bouwen. “Het hele plein doet mee! Het wordt ieder jaar gekker!” zegt een buurtbewoner tegen Hart van Nederland.

Nepsneeuw op het dak

Ook dit jaar is er weer meer te zien. “De tweede sneeuwbeamer komt vrijdag binnen, die is al besteld. Die komt hier weer te hangen, dan heb ik het hele dak onder de sneeuw. Nou, dat is toch mooi? In Nederland krijg je toch geen sneeuw. Dan moet je toch wat versieren hier?”

En ondanks het bizarre jaar, wenst een buurvrouw ons nu al goede feestdagen. “Het is jammer van de coronatijd, maar we moeten er maar wat van maken met elkaar hier.”