De politie heeft de verdachte van de zware mishandeling van de 67-jarige buschauffeur in Amsterdam dinsdag aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Amsterdam. De buschauffeur werd zo ernstig toegetakeld, dat hij in het ziekenhuis belandde.

Het incident gebeurde vorige week dinsdag rond 14.30 uur op de Ruys de Beerenbrouckstraat. De verdachte wilde in de bus stappen, maar droeg geen mondkapje en wilde deze ook niet opzetten. Hierdoor weigerde de chauffeur hem de bus in te laten. De woordenwisseling die daarop ontstond, liep al snel uit de hand.

Bijten, slaan en schoppen

De agressieveling ging door het lint en raakte het slachtoffer meerdere keren. De buschauffeur werd zelfs gebeten door de man. Ook toen het slachtoffer op de grond lag bleven de klappen en trappen komen. Op beelden is daarbij onder meer te zien hoe de chauffeur hardhandig bij zijn nek wordt gegrepen. Later staat de dader zelfs enige tijd op het hoofd van de buschauffeur.

De dader ging er vervolgens lopend vandoor in de richting van de Aalbersestraat.

Na enige tijd raakte het slachtoffer bewusteloos en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Inmiddels is de chauffeur weer thuis en gaat het naar omstandigheden beter. De directeur van het vervoersbedrijf GVB liet eerder weten dat hij nog steeds enorm is aangedaan. Hij liep door de mishandeling een hersenschudding, gekneusde ribben, een gehavend gezicht en gebit op.

‘Onacceptabel’

De politie heeft de 38-jarige verdachte dinsdag aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiebureau en is later in verzekering gesteld. “Geweld tegen werknemers met een publieke taak die de maatregelen proberen te handhaven is onacceptabel en nemen de politie en het Openbaar Ministerie dan ook zeer serieus”, aldus de politie.

Ook minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet eerder aan Hart van Nederland weten dat hij het geweld tegen de mishandelde buschauffeur stevig afkeurt. “Schandalig. Daar is geen ander woord voor. Ik denk dat heel duidelijk moet zijn: van onze dienstverleners blijf je af”, aldus Grapperhaus.

