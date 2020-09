‘Jos B. praat zichzelf vast’

Jos B. zei dinsdag in de rechtbank geen idee te hebben hoe zijn DNA op de onderbroek van Nicky Verstappen terecht is gekomen. Hij wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 11-jarige jongen op de Brunssummerheide in augustus 1998.

Maandag liet de 57-jarige Jos B. in een vooraf opgenomen verklaring weten dat Nicky al dood was toen hij de jongen vond. Hij zou Nicky alleen hebben aangeraakt om de controleren of de jongen nog ademde. Toen dat niet het geval bleek, besloot Jos B. dat hij verder niets met de zaak te maken wilde hebben.

Des te opvallender is daarom dat het DNA van de verdachte overal is aangetroffen op de onderbroek van Nicky. Zo werden er sporen gevonden bij het kruis, binnen aan de voorkant, op de tailleband en op het elastiek van de linker- en rechterpijp. Op vragen van de rechters over hoe zijn erfelijk materiaal daar terecht heeft kunnen komen, zei Jos B. dinsdag “geen idee” te hebben.

Betrokken bij zedenzaken

In de rechtbank werd verder ook ingegaan op een aantal zedenzaken in de jaren tachtig bij Jos B. bij betrokken was. Hij zou toen meerdere jongens betast hebben. In een van die zaken werd ook aangifte tegen hem gedaan, maar uiteindelijk werden beide zaken werden geseponeerd.

Daarnaast werd er ook een incident bij de Limburgse scouting besproken waarbij Jos B. betrokken was. Een jongetje wilde niet eten en werd daarop gedwongen om zijn eigen kots te eten. Meerdere leiders, waaronder Jos B., werden op non-actief gesteld. Jos B. stapte vervolgens over naar een andere afdeling van de scouting in Nuth.

‘Ik zag hem onrustig worden’

Oud-brigadier Frank Peters volgde de tweede dag van de inhoudelijke behandeling op de voet. Behalve politieman is Peters ook betrokken bij de scouting. Aan hem bekende Jos B. dat hij op jonge jongens valt. Peters denkt dat Jos B. dinsdag meer had willen vertellen in de zaak, zegt hij tegen Hart van Nederland.

“Ik heb de stille hoop dat hij toch kan breken”, zegt hij daarover. “Op sommige momenten zag ik hem onrustig worden. Ook vanmorgen zag ik momenten dat hij even begon te antwoorden.” Volgens de voormalig agent zitten daar de kansen. “Maar dit is geen verhoorkamer, dit is een rechtszaal.”

Hij denkt dat het geen toeval is dat het DNA van Jos B. op meerdere plekken op Nicky’s onderbroek is aangetroffen. “Volgens mij heeft hij die onderbroek aan alle kanten in handen gehad. En niet per ongeluk aangeraakt.” Peters concludeert dan ook dat Jos B. betrokken is geweest bij de dood van Nicky.

‘Jos B. praat zichzelf vast’

De oud-brigadier denkt dat deze zaak voor de rechtbank in Maastricht de zwaarste uitspraak is die zij zullen moeten doen. “Ik zie mogelijkheden om hem te veroordelen met een goede motivatie. De rechters hebben voldoende wettelijk bewijsmiddelen en hebben daardoor voldoende overtuiging om de verdachte schuldig te verklaren.”

Peters denkt ook dat Jos B. zichzelf vastpraat. “Hij verklaarde zelf dat hij nooit aan de onderbroek van Nicky heeft gezeten. Dat is dus liegen en liegen is omgekeerd bekennen.” De politieman denkt dan ook dat de verdachte liegt om iets te verbergen.

Volgende week maandag gaat de rechtszaak tegen Jos B. verder.