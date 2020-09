Jos B. verklaart: 'Het wordt tijd dat ik mijn geheim deel, Nicky was al dood toen ik hem vond'

Jos B. verklaarde maandag in de rechtbank dat hij Nicky Verstappen dood aantrof op de Brunssummerheide. Het is voor het eerst dat de verdachte een verklaring geeft in de zaak.

“Ik loop al heel lang met een geheim rond. Het wordt tijd dat ik dat vertel. Ik ben niet zo’n prater, zeker niet onder druk”, begint B. de verklaring, die hij van tevoren heeft opgenomen. “De rechtbank maakte duidelijk dat als ik mijn DNA op Nicky kan verklaren, ik de sleutel heb van mijn cel. Het tweede punt is dat zijn ouders recht hebben om te weten wat er gebeurd is. Om mijn stukje van wat ik weet te vertellen.”

‘Ik heb hem aangeraakt’

B. praat over zijn arrestatie, zijn tijd in de cel en de verhoren. Hij wordt emotioneel. Daarna gaat hij verder over het moment dat hij Nicky aantrof. “Het was een mooie zomer, 1998. Zo ook die dag. Aan de bosrand ben ik gestopt voor een kleine boodschap. Mijn aandacht werd getrokken door iets in de verte. Nieuwsgierig als ik ben, ben ik ernaartoe gegaan. Toen ik dichterbij kwam zag ik iets liggen, een persoon. Ik klom zo snel mogelijk over het hek. Ik heb gezocht naar ademhaling, of er een hartslag was. Ik heb hem aangeraakt, op zijn kleding. Hij was overleden”, vertelt Jos B.

Lees ook: Zaak Nicky Verstappen maandag van start: ‘Dit wordt de spannendste zaak in twee eeuwen’

De verklaring gaat verder. “Ik weet niet hoelang ik op die plek gezeten heb. Wist niet meer wat ik moest doen. Wie zou mij geloven? Op dat moment bekroop me het gevoel dat ik bekeken werd. Ik ben zo snel mogelijk van die plek weggegaan, naar huis. Ik heb er met niemand over gesproken.”

Fouten gemaakt

“Mijn gedachten bleven hangen bij het kind. Toen zag ik het in de media: jongen vermist, nog steeds niet gevonden. (…) Ik ging op pad om te melden dat ik hem gevonden had. Toen ik aangehouden werd op de hei, bleek dat het kind gevonden was. De noodzaak om te melden dat ik hem gevonden had was weg”, gaat B. verder.

“Ik heb fouten gemaakt in het verleden, foute beslissingen. Die kan ik niet meer veranderen, zo is het gelopen. Ik heb lang gebruik gemaakt van het zwijgrecht, daarom is het goed dat ik nu mijn verhaal doe. De ouders hebben recht op dit stukje verhaal.”

Lees ook: Zaak Nicky Verstappen maandag van start: ‘Dit wordt de spannendste zaak in twee eeuwen’

Inhoudelijke behandeling

Maandag is in de rechtbank van Maastricht de start van de inhoudelijke behandeling van de zaak Nicky Verstappen. Jos B. wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de Limburgse jongen Nicky Verstappen. De inhoudelijke behandeling van het strafproces gaat maandag en dinsdag van start met een uitgebreide bespreking van het dossier.

De nu 57-jarige B. zit sinds zijn arrestatie in augustus 2018 vast, hij werd na een klopjacht in Spanje aangehouden op basis van een DNA-match. Zijn DNA is onder meer op de onderbroek en de pyjamabroek van Nicky gevonden. B., die ontkent iets met de dood van de jongen te maken hebben en beriep zich tot nu toe op zijn zwijgrecht.