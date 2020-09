Jos B. zwijgt weer in de rechtszaal over Nicky Verstappen

Jos B. wil ook dinsdag geen antwoord meer geven op vragen van de rechtbank in Maastricht in de zaak over het gedode jongetje Nicky Verstappen.

De 57-jarige B. wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en het doden van de 11-jarige Nicky op de Brunssummerheide in 1998.

Doorbreken van de stilte

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak begon maandag. B. doorbrak toen na lange tijd het stilzwijgen over de zaak met een vooraf opgenomen verklaring. Daarin vertelde hij dat hij het lichaam van Nicky had gevonden op de heide. Hij had de jongen aangeraakt – vertelde hij – om de ademhaling te controleren, maar Nicky was toen al overleden.

#Nicky droeg een rode pyamabroek en een blauwe onderbroek (binnenstebuiten en achterstevoren). Alle sporen zijn destijds uitgebreid onderzocht. Er is op hem of zijn kleding geen sperma gevonden. #hvnl — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) September 29, 2020

B. durfde vervolgens naar eigen zeggen de politie niet te alarmeren. Dit omdat hij met zijn zedenverleden bang was dat de politie hem niet zou geloven. “Ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen.” Na deze verklaring deed hij er weer het zwijgen toe, dinsdag gaf hij aan dat opnieuw te doen.

DNA-verwantschaponderzoek

De rechtbank bespreekt deze dag onder meer het grote DNA-verwantschaponderzoek. B. had daar niet aan meegewerkt. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match. Sporen van hem zijn onder meer op de pyjamabroek en onderbroek van Nicky gevonden. Er is op de jongen of op zijn kleding geen sporen gevonden van sperma.

Rechter: meneer B. u bent niet gekomen om DNA af te staan, maar uw zus heeft u in april 2018 ook als vermist opgegeven. Wilt u daar op reageren?

B.: ik onthoud me van ieder commentaar. #Nicky #hvnl — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) September 29, 2020

“Waarom werkte u hier niet aan mee? Waarom gaf u geen gehoor aan de oproep?”, vroeg de rechter aan B. “Ik ga ook vandaag geen antwoord geven op vragen. Ik onthoud me van elk commentaar”, zei de Limburger. Ook na aandringen, of hij wellicht nog wat wilde toevoegen aan zijn verklaring, wellicht was hem nog iets te binnen geschoten. Maar B. hield zijn kaken op elkaar. Ook wees zijn advocaat hem meermaals op zijn zwijgrecht.

B. liet zich wel ontvallen dat hij, nadat hij het lichaam van de jongen had gevonden, besloot dat hij met de zaak niets te maken wilde hebben. Gevraagd om een toelichting beriep hij zich weer op zijn zwijgrecht.

B. Ik ben geen deskundige op het gebied van hoe die sporen daar zijn gekomen. Ik heb een verklaring afgelegd. Nu praat hij wel: Ik heb gisteren al duidelijk gemaakt dat het contact dat ik met #Nicky had meer dan oppervlakkig was toen ik hem vond. Ik heb hem aangeraakt. #hvnl — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) September 29, 2020

Nicky Verstappen verdween in 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop op de heide gevonden. B. werd na een klopjacht in Spanje aangehouden, dat gebeurde twee jaar geleden.

