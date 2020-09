Zaak Nicky Verstappen maandag van start: 'Dit wordt de spannendste zaak in twee eeuwen'

De zaak rond de dood van Nicky Verstappen gaat maandag van start. Oud-agent Frank Peters zal erbij zijn, net als bij de eerdere zittingen, want hij volgt deze zaak met grote belangstelling. Aan hem bekende verdachte Jos B. dat hij op jonge jongens valt. “Mijn bloed kookte”, vertelt Peters aangeslagen.

Behalve politieman is Peters ook betrokken bij scouting. Net als B. in het verleden. Door zijn beroep als agent kwam hem in 2001, drie jaar na de dood van Nicky, ten ore dat B., “in ieder geval in het verleden iets met kinderen gehad”. Peters moest iets doen, maar zat in een lastig parket omdat hij de informatie als agent had gekregen en dat niet zomaar mocht doorspelen aan de scoutingleiding. Daarom sprak hij Brech zelf aan en wist hem te bewegen op een terras het hele verhaal aan hem te vertellen.

“Ik weet iets van jou”, zei de politieman tegen B., “kan je me daar meer over vertellen?” Dat deed B. meteen. “Hij zei dat hij een paar jaar daarvoor als hobbyfotograaf op de fiets twee jongetjes onder een boom zag en die heeft hij gefotografeerd en daar was hij ‘te ver’ bij gegaan. Met meteen erachteraan: ‘maar ik doe er alles aan om te voorkomen dat het fout gaat’.”

Bloed kookte

Dat laatste bleek bepaald niet waar, vertelt Peters, want B. vertelde vervolgens doodleuk dat hij bij de scouting nota bene de leiding had over een groep jongens “tussen de tien tot vijftien jaar”. “‘Ik doe er alles aan om te voorkomen dat het fout gaat.’ Ik dacht, dan zit je tegen jezelf te kletsen want je gaat precies bij de leeftijdsgroep waar je een voorkeur voor hebt!”

Peters heeft door zijn werk vaker met pedofielen gesproken dus hij bleef kalm, maar van binnen kookte hij. Hij weet: “Dit doen pedofielen. Daar waar kinderen samenkomen, waar je kinderen mag begeleiden, lekker tussen de kinderen kan zijn, daar zullen dit soort mensen hun weg soms weten te vinden”. Peters zei dat B. per direct moest stoppen met scouting en dat deed hij.

In 2018 zag Peters B. opnieuw, maar dan op een foto die steeds voorbij kwam, toen hij in verband met de dood van Nicky werd gezocht. “Ik voelde boosheid, net zoals ik op het terras heb gevoeld,” vertelt Peters.

Spannendste zaak in twee eeuwen

Hij vreest dat het een lastige zaak gaat worden. “Dit is de spannendste zaak van de eeuw, of van twee eeuwen moet ik zeggen. Het is spannend om de ernst van het feit, spannend door die twintig jaar en vooral spannend nu om de vraag: kan de weegschaal van Vrouwe Justitia de goede kant op slaan of lukt dat niet? Dit is voor de rechters de zwaarste zaak die ze ooit zullen doen.”

Hij hoopt dat B. toch gaat praten, maar vreest wat hij gaat zeggen, vooral voor Nicky’s nabestaanden. “Ik hoor de moeder van Nicky nog zeggen: ‘dit is het ergste dat ik had kunnen horen want nu weet ik dat Nicky nog veel banger moet zijn geweest dan ik al bang voor was’. Dat zal niet verander door het verhaal dat komt, en dan zal het alleen nog maar dieper snijden.”