Trouwfotograaf boos op Grapperhaus: 'Dit is een startschot om luchtiger met de regels om te gaan'

Trouwfotograaf Patrick Ouwerkerk uit Lelystad wist niet wat hij zag, toen beelden opdoken van de bruiloft van minister Ferd Grapperhaus. Hij is boos op de minister van Justitie en Veiligheid. Op de beelden is te zien dat de mensen op zijn bruiloft het niet zo nauw nemen met de coronamaatregelen

“In onze branche is iedereen helemaal panisch vanwege die coronaregels. We zijn ontzettend bang voor reprimandes vanuit de overheid en dan zie je deze beelden.” Ouwerkerk zag bijna al zijn opdrachten wegvallen, omdat stellen hun bruiloften annuleren of uitstellen. Trouwen met deze strenge regels zien ze niet zitten. “Ze willen gewoon het risico niet nemen”, zegt Ouwerkerk.

‘Excuses heb je helemaal niets aan’

Grapperhaus heeft inmiddels gezegd dat het hem spijt. Maar die excuses maken weinig indruk op de fotograaf. “Het is hetzelfde als dat je de zorgmedewerkers bedankt voor hun harde werk. Het zijn gewoon woorden, maar je hebt er helemaal niets aan.” Ouwerkerk ziet het gedrag van de minister als ‘startschot om luchtiger met de regels om te gaan’.

Lees ook: Rutte: geloofwaardigheid minister Grapperhaus staat niet ter discussie

Vrijdag had Ouwerkerk pas zijn tweede opdracht als trouwfotograaf sinds het uitbreken van de coronacrisis. Dat veel stellen hun bruiloft annuleren, ziet ook weddingplanner Frederiek Klop. “Bruidsparen willen niet trouwen met die anderhalvemeterregel”, zegt ze. Naast weddingplanner is Klop ook oprichter van de site trouwbranche.nl, een belangenvereniging voor mensen in de bruiloftensector. Klop heeft verontrustende cijfers: “Uit onderzoek blijkt dat 85 procent van de huwelijken is geannuleerd”, vertelt ze. “En daardoor verwacht ruim 60 procent van de ondernemers in de trouwbranche volgend jaar niet meer te bestaan.”

Niet serieus genomen

Na het akkefietje van Grapperhaus stond Klops tijdlijn naar eigen zeggen ‘in de fik’. “Alle trouwbrancheondernemers voelen zich hetzelfde: ze voelen zich niet serieus genomen door de overheid.”

Lees ook: Grapperhaus vindt zichzelf nog geloofwaardig na ‘corona-ophef’ rond bruiloft

Daarom is ze met verschillende ministeries in gesprek over een beter protocol. “We willen ons zeker houden aan de regels die gesteld zijn. Grapperhaus heeft nu zelf gemerkt hoe moeilijk het is om anderhalve meter afstand te houden.”