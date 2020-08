Rutte: geloofwaardigheid minister Grapperhaus staat niet ter discussie

De geloofwaardigheid van minister Ferd Grapperhaus staat niet ter discussie. Dat zei premier Mark Rutte vrijdagmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Zijn collega Grapperhaus gaf afgelopen weekend een huwelijksfeest waarop de coronaregels overduidelijk niet in acht werden genomen.

“Voor mij geldt dat geloofwaardigheid samenhangt met onder ogen zien als iets niet goed gaat”, aldus Rutte. Grapperhaus ging donderdag door het stof en betuigde spijt over het gebrek aan afstand houden op zijn huwelijksfeest.

Lees ook: Grapperhaus vindt zichzelf nog geloofwaardig na ‘corona-ophef’ rond bruiloft

Volgens Rutte is er “uitvoerig gepoogd om alles te doen om de gedragsregels te handhaven, maar zijn er wel dingen fout gegaan. Daar heeft hij spijt voor betuigd.” Daarmee is voor de premier de kous af. Grapperhaus mag zijn baan behouden. “Maar zoals Grapperhaus zelf zegt: als minister moet je wel het goede voorbeeld geven.”

Geloofwaardigheid

Rutte benadrukt nog maar eens: “Wat mij betreft staat zijn geloofwaardigheid niet ter discussie.” Toch zullen sommige mensen het oneerlijk vinden dat zij een boete kregen voor het niet naleven van coronaregels en de minister niet. In antwoord op een vraag van een journalist laat de premier weten dat de coronaboetes dan ook niet van tafel gaan, na het incident op het huwelijksfeest van minister Grapperhaus.

Lees ook: Een derde van Nederlanders vindt dat Grapperhaus moet aftreden na ‘corona-ophef’ huwelijk

Kunnen mensen die een corona-overtreding begaan zich nu dan vrijpleiten van een boete als ze hun excuus aanbieden, zoals Grapperhaus deed? Nee, zegt Rutte. “Het doel van het kabinet is ook niet om boetes uit te delen. Die worden soms wel uitgedeeld. Maar we moeten ons aan de regels houden.”

‘Wij zijn geen heiligen’

“Wij als bestuurders zijn geen heiligen”, aldus Rutte. “We weten ook dat het soms ‘oops’ en ‘pas op’ is op straat, het is soms druk. Dat gebeurt heel veel mensen. Niemand is heilig, ook Ferd Grapperhaus niet. Hier is iets fout gegaan op een huwelijk dat verder compleet was ingericht op de hygiĆ«neregels.”

Grapperhaus is van plan om een ‘boetebedrag’ aan het Rode Kruis te doneren, om te laten zien dat hij spijt betuigt.

Bekijk hier de beelden van het huwelijksfeest van minister Grapperhaus