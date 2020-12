De supermarktbranche roept op tijdens de lockdown niet te gaan hamsteren. “Doe boodschappen zoals je altijd doet in deze periode en koop alleen wat je nodig hebt”, schrijft branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in reactie op de aangekondigde lockdown.

Diezelfde oproep deed de branche ook half maart, toen er in meerdere winkels vooral wc-papier en producten zoals meel en geblikt voedsel werd gehamsterd.

In de supermarkten, die als essentiële winkels wel open blijven, gelden ook de komende tijd de inmiddels gebruikelijke regels. Zo moeten klanten alleen komen, een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden tot elkaar en het winkelpersoneel. Ook roepen de supermarkten klanten nog steeds op om waar mogelijk met pin te betalen.

‘December is altijd drukker dan normaal’

Het CBL verwacht meer drukte dan normaal om deze tijd. December is volgens de branchevereniging “altijd een drukkere periode dan normaal”. Dit jaar zullen echter “meer mensen de feestdagen thuis vieren”.

Op social media gaan er beelden rond van lege schappen in verschillende supermarkten. Ook roepen mensen elkaar daar op om vooral niet te gaan hamsteren.

Iedereen is toch weer aan het hamsteren… Zullen we dat gewoon niet doen 🤨?! #hamsteren pic.twitter.com/WxiCvLzj2P — 🐱Essebes 🐶 (@0Essebes0) December 14, 2020

Kijk als alles op #Lockdown gaat dan gaat de supermarkt echt niet dicht.

DUS LAAT AUB OOK EVEN WAT OVER VOOR EEN ANDER. In de spirit van kerst denk aan een ander.

Aub. #hamsteren#persconferentie — Nadiaah (@nadia_ah) December 14, 2020

