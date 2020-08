Overgroot deel van Nederlanders vindt dat strandwacht een betaald beroep moet worden

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat strandwacht een betaald beroep moet worden. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 3000 mensen. Veel medewerkers van de reddingsbrigade zijn vrijwilligers maar dit weekend werd het duidelijk dat zij onmisbaar zijn op het strand en het water.

Ze moesten dit weekend flink aan de bak, de mannen en vrouwen van de reddingsbrigade. Afgelopen weekeinde ging het namelijk gruwelijk mis op de Nederlandse stranden. Maar liefst vier drenkelingen vonden de dood, wat een inktzwarte schaduw wierp over een verder zonovergoten weekeinde. Daarnaast werden er ruim honderd zwemmers uit het water gered door onder andere strandwachten en vrijwilligers van de reddingbrigade.

Beloning

Langs de hele Hollandse kust, van Hoek van Holland tot aan Den Helder, werd de rode vlag gehesen. Dat houdt in dat het sterk wordt afgeraden om in zee te zwemmen. Toch sloegen sommige mensen dat advies in de wind. Veel zwemmers kwamen in de problemen doordat het erg druk was op het strand. Hierdoor werd de aandacht van de strandwachten gespreid. Daarnaast waaide er ook een verraderlijk krachtige, aflandige noordoostenwind. De reddingsbrigade die stevig leunt op vrijwilligers kon vaak op tijd aanwezig zijn op het water, verdienen zij allemaal niet een beloning aan het eind van de maand?

De strandwacht moet in plaats van vrijwilligerswerk een betaald beroep worden. Dat vindt een overgrote meerderheid van de deelnemers aan Wat Vindt Nederland. Maar liefst 91 procent van de respondenten is het eens met deze stelling.

Betekenis van de vlaggen

We vroegen het Wat Vindt Nederland-panel tevens of zij de betekenis weten van de verschillende vlaggen op het strand kennen. Daar schort het nog wel aan, zo blijkt. Bijna één derde (32 procent) geeft aan eigenlijk geen idee te hebben wat er exact met het hijsen van bijvoorbeeld een rode of gele vlag bedoeld wordt.

Anderzijds geeft 47 procent van de ondervraagden aan dat zij altijd op de vlagsignalen op het strand letten, als ze willen gaan zwemmen. Respectievelijk 8 en 4 procent geeft aan op het gedrag van overige badgasten te letten of gewoon het water in te duiken. 39 procent geeft aan helemaal niet te gaan zwemmen in zee.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.