Aan het Zuiderstrand in Den Haag is zondagmiddag een 28-jarige man verdronken. Het slachtoffer was nog gered uit het water maar overleed later.

Het slachtoffer was gaan zwemmen bij het Zuiderstrand. Rond 13.00 uur kwam de man in de problemen en werd hij door de Reddingsbrigade uit het water gered en gereanimeerd. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleed onderweg. Het is nog onduidelijk waar de man vandaan komt.

Tientallen reddingen

De reddingsbrigade in Den Haag heeft het zondag erg druk. Er zijn al 120 mensen uit zee gehaald, zo meldt de reddingsbrigade aan Hart van Nederland. Voor het gehele 11 kilometer lange strand van Den Haag is daarom de rode vlag gehesen. De boodschap: Ga niet zwemmen, de zee is gevaarlijk. Een man die eerder op het Zuiderstrand moest worden gereanimeerd, is later op de middag in het ziekenhuis alsnog overleden.

Wie toch in het water verkoeling wil zoeken, doet er verstandig aan maar “tot de knieën” te gaan. “De stroming en de wind die is opgestoken zorgen voor een zeer verraderlijke zee”, aldus de woordvoerder van de reddingbrigade. “Op het strand is het enorm druk. Hulpdiensten komen maar met moeite tussen de mensen door. Bij de strandopgangen moeten soms eerst scooters en fietsen worden weggehaald die de doorgang voor hulpdiensten versperren.”

De afgelopen dagen zijn meerdere mensen verdronken of bijna verdronken in Nederland. Vorige week verdronk de Poolse Marcin nadat hij drie kinderen uit het water redde bij het Noord-Hollandse Julianadorp. Afgelopen zaterdag kon een vrouw op het nippertje worden gered in Oss nadat zij minuten lang onder water bleef.

