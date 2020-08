Zwemmers vinden na 20 minuten zoeken vrouw op bodem zwemplas

Een vrouw is zaterdag aan het einde van de middag bijna verdronken in het water van de Geffense Plas in Oss. Zwemmers hebben haar op het nippertje kunnen redden nadat ze minutenlang onder water bleef.

Volgens Omroep Brabant is de vrouw door de omstanders van de bodem van de plas gehaald. Een man vond haar op vijf meter diepte. Er zou 20 minuten lang naar de vrouw gezocht zijn, nadat ze van haar luchtbed in het water viel.

Reanimatie

Hulpdiensten sloegen ondertussen groot alarm. Politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter kwamen naar de Geffense Plas. De vrouw is volgens Omroep Brabant ter plekke gereanimeerd.

De vrouw is in “zorgwekkende toestand” overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe de vrouw te water is geraakt.

Beeld: Bart Meesters/Meesters Multi Media