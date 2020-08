Nederland blijft gul geven: de familie van de verdronken Poolse held Marcin Kolczynski krijgt binnenkort bijna 365.000 euro overgemaakt. En de teller loopt nog steeds op. Het streefbedrag voor de actie was 300.000 euro. Maar het geld blijft al vier dagen lang binnenstromen.

Het geld wordt onder andere gebruikt nodig om het lichaam van Marcin terug te brengen naar Polen. Ook wordt de uitvaart betaald van het ingezamelde bedrag.

In een update op de inzamelingspagina laat de organisator van de inzamelingsactie, Martina Janasz, weten dat zijn lichaam inmiddels terug is in Polen. “De uitvaart zal op korte termijn plaats vinden. Samen met stichting SOS samen onze solidariteit ben ik bezig om het geld zonder belasting te kunnen overmaken aan de nabestaanden” aldus Janasz.

De vrouw van de verdronken held, bedankt iedereen voor alle steun en donaties die de familie in de afgelopen dagen heeft ontvangen. Zelf had ze nooit verwacht het er zo ruim gegeven zo worden.

Twee acties voor familie van Marcin

Het bedrag dat nu binnen is, is een combinatie van twee inzamelingsacties. De eerste is die van Martina, op GoFundMe, en daar is ruim 305.000 euro opgehaald. De tweede actie loopt via Doneeractie.nl. Daar staat nu ruim 60.000 euro op de teller.

Marcin kwam zondag 2 augustus om het leven bij een heldhaftige poging drie kinderen uit zee te redden bij Julianadorp (Noord-Holland). De kinderen bleven uiteindelijk ongedeerd, maar helaas moest hij het leven erbij laten.

Hij was werkzaam als seizoensarbeider bij een bloembollenbedrijf en was pas een paar weken in Nederland. Marcin werd slechts 37 jaar oud en laat een vrouw en drie kinderen achter.

Bovenstaande reportage is eerder uitgezonden bij Hart van Nederland.