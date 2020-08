De verdrinking van de Poolse Marcin Kolczyński, afgelopen zondag in Julianadorp, is hard aangekomen bij het bedrijf waar hij werkzaam was. Bij het bollenbedrijf Th. van Haaster in het Noord-Hollandse Callantsoog is iedereen dan ook ontdaan. ”We zijn heel verdrietig. In het bollenseizoen werken we altijd heel hecht samen met de seizoenskrachten, en heel de familie werkt mee.”

De 37-jarige Marcin dook zondag het water in nadat hij zag dat er drie kinderen in de problemen waren gekomen. De kinderen kwamen er uiteindelijk met de schrik vanaf, maar helaas had het voor Marcin een ongelukkiger afloop. Hij verdween in de golven.

De reddingsbrigade en omstanders hebben er vervolgens alles aan gedaan om hem te vinden. Even later werd hij uit het water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar helaas mocht dat niet meer baten. Marcin kwam te overlijden.

Verdriet om Marcin

Bij het Noord-Hollandse familiebedrijf was het dan ook flink schrikken toen ze het nieuws te horen kregen. Mevrouw Van Haaster vertelt aan Hart van Nederland: “De politie kwam bij ons aan de deur. Toen wisten we gelijk wat er aan de hand was… we zijn heel verdrietig.” Ieder jaar komt er een aantal seizoenskrachten helpen bij de vier familieleden die het bedrijf rijk is. Met kantoormedewerkers komt het aantal dan op ongeveer vijftien uit. Een hechte club.

Ook Marcin was dit jaar een van die seizoenskrachten. Hij was net een paar weken in dienst. Maar omdat hij ook van Poolse komaf is trekt hij al snel op met landgenoten die ook in dienst zijn genomen door het bedrijf. Van Haaster geeft aan hoe snel iemand opgenomen wordt in de groep: “We werken van ‘s ochtends tot ‘s avonds samen en het is heel druk, want we zitten midden in het bollenseizoen. Dus je werkt heel erg intens met elkaar samen.”

Verwerken

Om het verlies van de collega te verwerken spreken ze op het bedrijf de afgelopen dagen veel met elkaar. “Ik spoor zijn collega’s ook aan om dat te doen. Het kan lastig zijn, omdat ze vaak geen Nederlands of Engels spreken. Maar dan doen ze het in ieder geval onderling” aldus Van Haaster.

Marcin had een vrouw en drie jonge kinderen. Zijn familie is op de hoogte gebracht van zijn overlijden. Binnenkort zal hij worden teruggebracht naar Polen, daar nemen familie en vrienden dan afscheid van hem.