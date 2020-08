Al 325.000 euro ingezameld voor nabestaanden Poolse redder Marcin

Twee doneeracties voor de nabestaanden van de Poolse mensenredder Marcin Kolczynski hebben zaterdag rond het middaguur al circa 325.000 euro opgebracht.

Daarmee is meer dan voldoende geld opgehaald voor de begrafenis van Kolczynski, de 37-jarige Poolse seizoensarbeider die zondag verdronk nadat hij drie kinderen uit zee had gered bij Julianadorp (Noord-Holland).

Geld bestemd voor nabestaanden Marcin

Martina Janasz uit Den Haag startte de inzamelingsactie donderdag op de website GoFundMe toen ze hoorde dat het gezin van de verdronken Pool geen geld had om zijn lichaam naar zijn vaderland terug te brengen. Inmiddels is via die actie al meer dan 267.000 euro geschonken.

Via doneeractie.nl is ruim 57.000 euro binnengekomen. Het geld is afkomstig van ruim 16.000 donateurs. Het geld is tevens bestemd voor de nabestaanden van Kolczynski, die een vrouw en drie jonge kinderen achterlaat.

