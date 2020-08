Familie Poolse redder Marcin dankbaar voor steun: 'Zij hebben dit geld hard nodig'

De Poolse held Marcin Kolczyński kwam afgelopen zondag zelf niet meer uit het zeewater nadat hij drie kinderen had gered bij de kust van Julianadorp. Het geld stroomt binnen bij de crowdfundactie. De organisator van de actie is de Haagse Martina Janasz. Zij wilde iets doen voor zijn achtergebleven gezin in Polen. “Maar ik had nooit verwacht dat het bedrag zo hoog zou worden”, vertelt ze aan Hart van Nederland.

Zelf hoorde Martina Janasz via verschillende nieuwsberichten over wat er op zondag 2 augustus met de Poolse Marcin bij het strand was gebeurd. Hij zag dat drie kinderen voor de kust van Julianadorp in de problemen waren gekomen.

Hij heeft de kinderen uit de zeestroming gered zodat zij konden terugzwemmen naar de kust. Niet wetende dat hij niet meer de kracht had om zelf aan land te komen. Er is die middag met man en macht gezocht naar het lichaam van Marcin totdat deze met behulp van menselijke ketens die waren gemaakt, werd aangetroffen.

Vrouw en drie kinderen

“Hij was hier in Nederland voor seizoenswerk”, vertelt Martina. “Zelf had hij vakantie bij zijn werkgever in Polen en kwam hier naar Nederland om nog meer te werken zodat hij zijn gezin kon onderhouden. Dan weet je dat zij het niet breed hebben.”

Martina is zelf van Poolse afkomst, dus het gaat haar extra aan het hart. “Ik wilde contact leggen met de vrouw van Marcin om te vragen of ik een crowdfundactie mocht organiseren.” Dat contact kwam er. “Zijn vrouw Monika vertelde mij toen dat zij met Marcin aan de telefoon hing op het moment dat hij de kinderen spotte in het water. Hij zei dat hij snel moest ophangen om ze te helpen.” Enkele uren later werd Monika gebeld met het tragische bericht dat haar man de reddingsactie niet had overleefd.

200.000 euro

Monika heeft aan Martina laten weten dat ze erg dankbaar is dat er hier in Nederland zo veel steun is voor haar gezin. “Dit raakt me zo ontzettend. Ook dat zo veel mensen nu geld doneren voor zijn vrouw en drie jonge kinderen.” De teller ging rond 15.00 uur zelfs over de 200.000 euro heen. Het streefbedrag van Martina was 35.000 euro. Het is nog maar de vraag hoeveel geld er bij gaat komen de komende dagen.

“Ik heb begrepen dat Monika geen eigen huis heeft en bij haar moeder woont met haar drie kinderen. Zij kunnen dit geld zo goed gebruiken.” Het lichaam van Marcin moet ook nog gerepatrieerd worden naar Polen en ook zijn begrafenis moet worden betaald. “Maar dat de actie zo veel geld zou opleveren had ik nooit verwacht en daar ben ik iedereen dankbaar voor.”