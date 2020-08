Ruim 120.000 euro ingezameld voor nabestaanden van Poolse redder

Via een crowdfundingsactie is in een dag tijd al ruim 120.000 euro ingezameld voor de nabestaanden van Marcin Kolczynski. De 37-jarige Pool verdronk zondag nadat hij drie kinderen wilde redden bij het Noord-Hollandse Julianadorp.

De inzameling is georganiseerd door een bekende van het gezin van Kolczynski. Zij zegt hen te willen helpen met de kosten van de begrafenis en het repatriëren van het lichaam van de Pool.

De 37-jarige Marcin raakte vorige week vermist nadat hij drie meisjes in het water zag die in nood leken te zijn. De drie kinderen waren al snel op de kant, maar van de man ontbrak na de actie ieder spoor.

Volgens een woordvoerder van de kustwacht werd de man voor het laatst zo’n 200 meter uit de kust gezien. Vermoedelijk is de man ook in een mui terechtgekomen. De reddingsbrigade en omstanders hebben er vervolgens alles aan gedaan om hem te vinden. Even later werd hij uit het water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar helaas mocht dat niet meer baten. Marcin kwam te overlijden.

Het lichaam van Marcin zal terug worden gebracht naar Polen. Daar kunnen familie en vrienden dan afscheid van hem nemen. Marcin laat een vrouw en drie kinderen achter.

ANP / Redactie