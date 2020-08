Vier verdrinkingen en zeker honderden reddingen langs de Noordzeekust: zondag 9 augustus gaat de boeken in als een zwarte stranddag. Hoe kon het zo fout gaan?

Maurits Heukensfeldt Jansen van de Haagse reddingsbrigade ziet drie belangrijke oorzaken: de drukte, de wind en de stroming. “Ik zit nu negen jaar bij de reddingsbrigade, en dit soort dagen heb ik denk ik twee keer meegemaakt”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

‘Extreem druk’ en oostenwind

Dat er veel mensen op de stranden zouden afkomen was wel verwacht. Een zondag met tropische temperaturen is een recept voor drukte, maar dit had Heukensfeldt ook niet verwacht. “Het was sowieso extreem druk maar het werd steeds maar drukker op het strand.” Dat leidde er uiteindelijk zelfs toe dat de rode vlag werd gehesen.

Daarnaast speelde het weer een doorslaggevende rol. “De wind is zondagmiddag aangetrokken”, vertelt Heukensfeldt. De noordoostenwind zorgde voor het versterken van de stroming, die op zijn beurt gevaarlijke muien creëerde. Bij aflandige wind zoals zondag wordt zo’n mui nog eens versterkt doordat de wind het water tussen de zandbanken versnelt.

Veel kinderen in de problemen

Ernst Brokmeier van de reddingsbrigade in Zandvoort ziet deze week veel kinderen in de problemen komen. Doordat het voorseizoen door de coronacrisis praktisch niet doorging, is het deze dagen voor veel mensen de eerste keer dit jaar dat ze naar het strand gaan. “Kinderen hebben daardoor nog niet voldoende ervaring met de Nederlandse kust”, legt Brokmeier uit.

Brokmeier wijst hier ook naar de aantallen meldingen. In de eerste acht dagen van augustus waren er bij de reddingsbrigade 47 meldingen van vermiste kinderen. In een vergelijkbare situatie vorig jaar, toen het tussen 20 tot 27 juli zeer heet was met temperaturen tot 40 graden, waren er 22 vermiste kinderen.

Bovendien kiezen veel mensen ervoor om dit jaar hun vakantie in Nederland te vieren. De reddingsbrigade ziet daardoor dat veel families uit grotere steden in plaats van naar het buitenland te gaan in eigen land blijven, maar zij onderschatten de ruwheid van de Noordzee.