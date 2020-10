Speciale herdenking met Allerzielen: 'Mijn vader kreeg niet de uitvaart die hij verdiende'

Over twee weken is het Allerzielen, de dag waarop we de doden herdenken. Door de coronamaatregelen kan dit jaar slechts in kleine kring afscheid worden genomen van dierbaren. Daarom verzamelt een uitvaartverzekeraar nu bijzondere verhalen van nabestaanden.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Deze verhalen krijgen vervolgens een plaatsje in een speciale online herdenking op 2 november. Een van de overledenen die op Allerzielen wordt herdacht is Henk van Dijk uit Zeist. Hij stierf tijdens de eerste lockdown aan corona en kreeg zoals velen niet de uitvaart die hij verdiende. Zijn dochter Louise meldde hem daarom aan voor de herdenking.

Henk was bekleder van oldtimers. Een bekende verschijning in Zeist en “een topper in zijn vakgebied”, vertelt Louise aan Hart van Nederland. “Hij bekleedde ooit de trouwauto van kroonprins Willem-Alexander en Máxima. Hij reisde veel en was geliefd bij vrienden en familie. En hij hield van een goed glas wijn.”

Helemaal ingepakt op bezoek

In januari moest hij naar het verzorgingshuis door een aandoening waardoor hij dement werd. Toen kwam daar ook nog corona overheen. Louise en haar moeder en broer mochten alleen nog totaal ingepakt bij hem op bezoek. “Dat was bizar. Het hele verzorgingshuis was ziek, op twee bewoners na. Gelukkig mochten we hem nog wel bezoeken.”

Lees ook: Zorgen bij ouderen om tweede golf: ‘Liever corona dan dat ik mijn kinderen niet kan zien’

“Maar wat ik daar heb gezien”, vervolgt ze. “Het personeel moest zo hard werken.” Haar vader zou het uiteindelijk niet redden. “Ze zeiden: naar het ziekenhuis gaan heeft geen zin. We hadden daar wel vrede mee. Ik was er ‘s nachts bij dat hij overleed.”

‘Verdriet nog groter’

Daarna kwamen Louise en haar familie in een hele rare situatie terecht, vertelt ze. “We hebben wat dat betreft echt alles gehad: mijn vader stierf midden in de lockdown aan corona, er mocht niets. Maximaal dertig personen bij de uitvaart en een glas wijn na afloop mocht ook niet.”

Lees ook: Klaartje versiert kist overleden vader met foto’s: ‘Twee dagen zitten plakken’

Dat maakt het verdriet nog groter dan het al was. Maar uiteindelijk overheerst het respect, zegt de dochter van Henk. “Je moet er de mooie dingen uit halen. We hopen in betere tijden het glas te kunnen heffen. Het is verdrietig en jammer geweest maar we leggen ons er bij neer.”

Mensen die iemand willen opgeven voor de online Allerzielen-herdenking kunnen zich hier aanmelden bij uitvaartverzekeraar Monuta.