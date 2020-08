Leraren en leerlingen van het Nordwin College in het Friese dorp Buitenpost zijn geschokt door de ernstige mishandeling van een paar dieren in de school. Nordwin College. Een leraar trof maandagochtend in het dierenverblijf behalve een grote chaos ook dode dieren aan.

Vermoedelijk is er in de nacht van zondag op maandag ingebroken bij de groene school. Van de mishandelde dieren die de volgende ochtend werden gevonden waren al twee cavia’s bezweken aan hun verwondingen. Een dierenarts heeft er later nog vijf moeten laten inslapen.

Lees ook: Varken neergestoken door drie inbrekers in Vlodrop: ‘Het is bij de beesten af’

Gegooid met cavia’s

De inbrekers wisten het dierenverblijf binnen te komen via de buiteningang. Op die plek worden geiten, konijnen, cavia’s, kippen en duiven gehouden. De ongewenste gasten lieten de dieren uit hun hokken om ze vervolgens zwaar te mishandelden.

Het lijkt er op dat er met cavia’s is gegooid, waardoor de ruggengraten van de knaagdieren werden verbrijzeld. Van de kippen werd de kam op hun kop afgescheurd en de geiten werden opgeknoopt. De dieren overleefden het maar ternauwernood.

‘Leerlingen snappen het niet’

“Wij zijn toch wel in shock door wat er gebeurd is”, vertelt Lenie Lap aan Hart van Nederland een dag na de gruwelijke ontdekking. Zij zit in de schoolleiding van het Friese college. Volgens haar zijn ook de leerlingen geschrokken. “Wij zijn een groene school, veel leerlingen hebben iets met dieren en snappen ook niet wie er tot zoiets in staat kan zijn.”

Lees ook: Vrouw in Gorinchem mept plassende pomeriaan dood met dweil

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat inmiddels drie minderjarigen zich hebben gemeld voor de dierenmishandeling. Wat hen bezielde, is nog niet duidelijk. Vanwege de leeftijd van de verdachten worden er verder geen mededelingen gedaan in de zaak.