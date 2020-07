View this post on Instagram

Vanochtend een melding gekregen van een hondje wat dood zou zijn geslagen. Bleek dat een Pommeriaan in de woning op de grond had geplast. De 27 jarige eigenaresse pakte de dweilstok om de urine weg te dweilen. Uit nijd gaf zij het hondje een forse tik met de dweilstok waardoor deze tegen de muur klapte, wat het hondje het leven koste. De eigenaresse is daarop door ons aangehouden terzake art. 2.1 Wet Dieren en in Dordrecht gehoord door een collega van de dierenpolitie. Zij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. De dode Pommeriaan alsmede een chihuahua hondje zijn door medewerkers van de dierenambulance meegenomen. Met betrekking tot de Chihuahua is sprake van zaakwaarneming voor de veiligheid van de hond. #hondje#dood#pommeriaan #urine#rechter#hondje #chihuahua #dierenpolitie #dierenambulance#veiligheid #dweilstok#zaakwaarneming #wetdieren#wijkagentjaap #gorinchem#lek&Merwede #wetdieren#eenheidrotterdam