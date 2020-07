Varken neergestoken door drie inbrekers in Vlodrop: 'Het is bij de beesten af'

Een varken is zondag gewond geraakt bij een steekpartij bij het tuincentrum Schmitz in het Limburgse Vlodrop. Ook namen de daders een ander varken mee. “Het was een onprettige ervaring. Ik voel me aangeslagen. Dit is bij de beesten af”, vertelt Meindert Schmitz, de broer van de eigenaar van het tuincentrum, tegen Hart van Nederland.

Het alarm ging zondagavond af en Schmitz werd gewaarschuwd door het beveiligingsbedrijf. Toen hij bij het bedrijf aankwam, zag hij één persoon binnen de omheining rondrennen. “Ik dacht: het is één persoon. Die sluiten we op en houden we binnen tot de politie er is. Maar ze waren met zijn drieën. Ik kon de deur niet dichthouden.” Ondertussen trof hij het varken hevig bloedend aan in zijn verblijf. Het beest is vermoedelijk in de nek gestoken.

Weinig aanknopingspunten

Meindert kwam in confrontatie met de daders. “Ik heb ze niet goed gezien, het ging zo snel. Je zit vol met adrenaline. Ze moesten langs mij om weg te komen. Het waren blanke mannen met een capuchon en hoofdbedekking. We hebben heel weinig aanknopingspunten.”

Het is niet de eerste keer dat het tuincentrum in Vlodrop te maken krijgt met aanvallers. Ze hebben naast het bedrijf een klein kinderboerderijtje met wat kippen en cavia’s. Vijf weken geleden werden een geit en een kip gestolen. “Het blijft moeilijk, het zijn mensen die geen mededogen hebben. Het is niet te bevatten. Hier houd je geen rekening mee. Gelukkig dat we er gisteren bij waren. Anders weet ik niet wat we vandaag hadden aangetroffen”, vertelt Meindert.

Het gaat naar omstandigheden redelijk met het varken. “Hij ligt in zijn hok in het stro. Het was geen slagaderlijke bloeding. We moeten de wond schoonhouden en hij moet op kracht komen. Hij krijgt natvoer, zodat hij vocht binnen krijgt. Dan is de hoop dat hij er binnen een paar dagen weer bovenop is”, aldus Schmitz.

De politie is op zoek naar getuigen van de dierenmishandeling.