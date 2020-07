Puppy overreden in Veenendaal, politie zoekt doorrijder

De Veenendaalse politie is op zoek naar een man of vrouw die maandagochtend een puppy heeft overreden. De bestuurder is doorgereden na de botsing op de Rondweg-West in Veenendaal.

Of er opzet in het spel was, is nog onduidelijk. De politie laat in een Instagrambericht weten dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Toch wordt de bestuurder opgeroepen zich te melden.

De politie laat weten dat bij een aanrijding tussen een huisdier en een automobilist, het baasje van het dier aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade.

Bewust doorgereden?

“Uiteraard ben je wel strafbaar als je doorrijdt na een aanrijding, ook als dit een dier is”, aldus de politie. “Het is alleen lastig te bewijzen of iemand bewust is doorgereden of dat diegene niets in de gaten heeft gehad.”

De automobilist kan zich melden via Instagram of bellen naar 0900-8844 en vragen naar Fenna van bureau Veenendaal.