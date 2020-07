Poes Bumba is pootje kwijt na meerdere beschietingen: 'Ik vind het heel erg, het is zo zielig'

Wie doet zoiets? Dat is de vraag die Samantha Hemelrijk uit Almere al dagenlang bezighoudt. Vorige week is haar poes Bumba meerdere keren beschoten.

De poes raakt zo erg gewond, dat een van haar pootjes moet worden geamputeerd. “Ik vind het echt heel erg, het is zo zielig”, zegt Samantha tegen Hart van Nederland.

‘Heel erg schuw’

“Ze is nu aan het herstellen. Het was altijd een heel actieve kat, ze klom in de hoogste bomen en was supersnel. Nu kan ze dat allemaal niet meer”, legt Samantha uit. “Bumba is nu heel erg schuw. Gisteravond wilde ik haar iets te eten geven en dan schrikt ze heel erg.”

Bumba is vermoedelijk vorige week donderdag beschoten. “Ze kwam toen niet thuis en dat is niets voor haar.” Samantha loopt een rondje door haar wijk, maar kan haar poes niet vinden. De volgende ochtend belt ze de dierenambulance en deelt ze de vermissing van Bumba op Facebook. Het levert niets op.

Röntgenfoto’s

“Zaterdagmorgen wilde ik met mijn kinderen weggaan en toen ik deur opendeed, hoorde ik ineens gemiauw.” Bumba ligt onder de glijbaan van de kinderen en kan nauwelijks lopen. Samantha belt de dierenarts. De kat krijgt pijnstillers, maar het helpt weinig. Als Samantha weer bij de dierenarts aanklopt, worden er röntgenfoto’s gemaakt.

“De dierenarts zei bij het zien van de foto’s meteen dat ze was mishandeld. De kogels hebben letterlijk het bot in haar pootje door midden gemaakt.” Alleen de huid houdt het pootje en de rest van het lichaam nog bij elkaar. Amputatie is de enige optie.

Kattenhater

Samantha is ervan overtuigd dat er een kattenhater in haar buurt actief is. “De kat van mijn buurvrouw is twee jaar geleden door zijn kop geschoten. Die moesten ze laten inslapen”, vertelt Samantha. En ook de kat van een andere buurvrouw blijkt al eens beschoten te zijn.

Samantha heeft aangifte gedaan bij de politie. Die is inmiddels een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.