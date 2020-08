Dieren ernstig mishandeld en vermoord tijdens inbraak bij het Nordwin College in Buitenpost

Verschillende dieren zijn in de nacht van zondag op maandag ernstig mishandeld tijdens een inbraak in het dierenverblijf van het Nordwin College in het Friese Buitenpost. De school laat aan de Leeuwarder Courant weten dat twee dieren dood zijn gevonden en vijf andere door de veearts zijn afgemaakt.

De inbrekers wisten het verblijf binnen te komen via de buiteningang. Het dierenverblijf huist geiten, konijnen, cavia’s, kippen en duiven. De ongewenste gasten lieten de dieren uit hun hokken om ze vervolgens te mishandelden.

Dood

Medewerkers van de school vonden maandagochtend twee dode dieren. Toen de veearts ter plaatse was, bleken nog vijf andere dieren te moeten worden afgemaakt. Een aantal geschrokken kippen en duiven zijn achter de school gevonden en terug in hun hokken geplaatst.

De school laat weten dat zowel het personeel als de leerlingen erg geschokt en verdrietig zijn door het toeval. De politie doet onderzoek naar de zaak.

Foto ter illustratie