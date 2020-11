Even lekker op vakantie over de grens? Daar voelt een meerderheid van de Nederlanders zich niet bepaald senang bij. Uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel, gehouden onder 2500 mensen, blijkt dat het overgrote deel van de Nederlanders wordt geplaagd door vakantieschaamte.

67 procent van de Nederlanders is het eens met de stelling: ‘Ik schaam mij ervoor om op reis te gaan naar het buitenland tijdens de coronacrisis’. “Ik zou me ervoor schamen als ik het deed, dus ik doe het absoluut niet”, laat een respondent weten. Anderen geven aan het vooral onverstandig te vinden om nu te reizen. “Ik schaam me niet voor een reis naar buitenland. Het is gewoon geen goed idee om dat überhaupt te willen.”

Geen wintervakantie

Bijna negentig procent van de Nederlanders geeft aan dat zij aankomende winter sowieso niet op vakantie gaan. In totaal zegt zeven procent wel te willen gaan, twee procent laat weten dat zij hun reis hebben geannuleerd. Een kordate respondent vat het samen: “Als er een negatief reisadvies komt of is, annuleren wij onze vakantie.”

Het kabinet komt dinsdag mogelijk met een negatief reisadvies voor de kerstvakantie. In het Hart van Nederland-panel van maandag geeft een grote meerderheid van de Nederlanders aan achter dit besluit te staan.

