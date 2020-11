Gedupeerde ouders hebben donderdag oog in oog met premier Mark Rutte gestaan voorafgaand aan diens verhoor over de toeslagenaffaire. Ze overhandigden hem daarbij een spaarpot. “Als symbool van ons leed en voor donaties voor onze kerstactie voor ouders door ouders, die nog steeds noodzakelijk is.”

“Pijn, veel verdriet, veel leugens en gedraai.” Dat antwoordt Angelica Engels als Rutte haar vraagt wat de situatie haar de afgelopen tijd heeft gedaan. De ouders zijn naar de Tweede Kamer gekomen om een duidelijk statement te maken. “Wij willen geen krokodillentranen, wij willen actie.”

Symbolische spaarpot

De noodzaak om de problemen op te lossen wordt gevoeld door het kabinet, is de boodschap van de premier. “Wow. Het is heel groot”, reageert hij geëmotioneerd op de verhalen van de ouders. “Geld mag niet het probleem zijn. We werken er met man en macht aan om u zo snel mogelijk uit deze hel te halen.”

Rutte zegt het leed van de ouders te voelen. “Dat bezweer ik.” Maar of er al voor de kerst een oplossing is, zoals de gedupeerden vragen, kan hij niet beloven. “Ik kan geen ijzer met handen breken, maar het hele kabinet is ontzettend gemotiveerd.”

De ouders kwamen met een cadeau voor de premier: een spaarpot, “als symbool van ons leed en voor donaties voor onze kerstactie voor ouders door ouders”. Rutte nam de spaarpot aan, maar wilde daar geen geld in doen. “Het is geen zuinigheid, maar het lijkt mij persoonlijk heel fout. Want het is aan mij om dit probleem te helpen oplossen.”

‘Wij lopen bij de voedselbank’

Voor de ouders zijn de afgelopen jaren erg lastig geweest en dat hopen ze ook met deze actie aan de overheid duidelijk te maken. “De topambtenaren eten er geen boterham minder om, maar wij lopen bij de voedselbank, we hebben onze huizen verloren, kinderen en relaties”, aldus Angelica .

“Het duurt nog steeds heel lang”, vindt een andere gedupeerde ouder. “Ik heb acht maanden geleden met staatssecretaris Alexandra van Huffelen gesproken, en er is nog niks gebeurd.”

Rutte erkent fouten in verhoor

Later in het verhoor erkende de minister-president dat hij eerder het gesprek had moeten aangaan met ouders die klem kwamen te zitten in de toeslagenaffaire. Rutte ging in januari, op aandringen van de Tweede Kamer, in gesprek met een grote groep gedupeerde ouders.

Pas toen kreeg de affaire “echt voor mij een gezicht”, zei hij tijdens het verhoor. “Dat vond ik zeer emotioneel.” De premier zei na de bijeenkomst met de gedupeerde ouders al dat hij het tijdens die ontmoeting niet droog had kunnen houden.

Toch is er sindsdien geen vervolggesprek geweest, moest Rutte bekennen. Dat had volgens hem afgelopen zomer moeten gebeuren, maar daar kwam de coronacrisis tussen. Na een dringend verzoek van commissievoorzitter Chris van Dam (CDA) beloofde de premier er alsnog werk van te maken.

Redactie/ANP