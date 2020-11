Gedupeerde ouders toeslagenaffaire demonstreren tijdens verhoor Hoekstra en Rutte

Gedupeerde ouders in de kindertoeslagaffaire houden donderdag een stille demonstratie in Den Haag, op de dag dat minister Hoekstra en premier Rutte verhoord zullen worden door de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), die onderzoek doet naar problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag.

Om 13.00 uur is minister-president Rutte aan de beurt en de ouders hopen hem voorafgaand aan zijn verhoor te treffen op het plein in Den Haag, om duidelijk te maken dat zij nog altijd de dupe zijn en veel last ondervinden van de affaire.

Van het kastje naar de muur

Ook gedupeerde ouder Angelica Engels is aanwezig in Den Haag. Zij kreeg in 2016 te horen dat haar kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Ze probeerde contact te zoeken met de Belastingdienst, maar daar werd ze van het kastje naar de muur gestuurd. In totaal zou ze 20.000 euro moeten terugbetalen. “Het levert veel emotionele schade en druk op: je moet telkens maar weer bewijzen dat je recht hebt op de toeslag. Het duurt heel lang, en ik heb maar één vraag: waarom?”

Wopke Hoekstra wordt donderdagochtend door de achtkoppige commissie gehoord. Hij bemoeide zich al snel na zijn benoeming tot minister van Financiën veel met de Belastingdienst. Zijn bemoeienis was groter dan die van zijn voorgangers, zegt de bewindsman in het verhoor over de affaire met de kinderopvangtoeslag. Er waren veel zorgen over de fiscus, maar de afdeling Toeslagen werd bij zijn aantreden gezien als het “best functionerende onderdeel” van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag complex voor burger

Hoekstra gaf aan zijn hoogste ambtenaar wel aan dat hij de kinderopvangtoeslag als burger heel complex vond. Dat merkte hij uit zijn eigen omgeving.

De manier waarop informatie naar boven komt bij de Belastingdienst is nog steeds niet op orde, aldus de bewindsman. “Er was daar gewoon evident onvoldoende gevoel voor urgentie, politieke relevantie en het belang van dit onderwerp.”

Kritiek op de Belastingdienst

Zijn kritiek op de Belastingdienst werd hem niet altijd in dank afgenomen. “Je hoort via via dat mensen het vervelend vinden als je zegt dat de problemen groot, complex en hardnekkig zijn.” Toch vond hij het belangrijk zich ermee te blijven bemoeien.

ANP/Redactie