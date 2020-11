Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen voor feestdagen 750 euro: 'Dankbaar, maar emotionele schade is onbetaalbaar'

Bijna negenduizend ouders die zich voor 1 november bij de Belastingdienst hebben gemeld omdat ze vermoeden slachtoffer te zijn in de toeslagenaffaire, krijgen voor de feestdagen eenmalig 750 euro. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) bekendgemaakt. Bij de ouders levert het gebaar gemengde gevoelens op: “Het haalt de scherpe randjes ervan af, maar de Belastingdienst komt overal mee weg.”

De compensatie van ouders die slachtoffer werden van de ontspoorde jacht op fraudeurs met de kinderopvangtoeslag verloopt moeizaam. Door vertragingen weten veel ouders nog steeds niet of ze in aanmerking komen voor compensatie en zo ja, hoeveel. Inmiddels hebben zich 8891 ouders gemeld. Sommigen van hen waren slachtoffer van de fraudejacht, maar een aantal ouders kan ook gecompenseerd worden omdat ze de dupe waren van het harde toeslagensysteem. Als ze bijvoorbeeld een bonnetje niet konden leveren, moesten ze een heel jaar aan ontvangen toeslagen terugbetalen.

‘Je moet telkens weer bewijzen’

Angélica Engels kreeg in 2016 te horen dat haar kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Ze probeerde contact te zoeken met de Belastingdienst, maar daar werd ze van het kastje naar de muur gestuurd. In totaal zou ze 20.000 euro moeten terugbetalen. “Het levert veel emotionele schade en druk op. Je moet telkens maar weer bewijzen dat je recht hebt op de toeslag. Het duurt heel lang, en ik heb maar één vraag: waarom?”

Met de 750 euro wil Van Huffelen tegemoetkomen aan “de Kamerbrede wens om iets te doen voor de gedupeerde ouders voor de feestdagen”. Ook ouders die toch niet in aanmerking komen voor een compensatie, krijgen de tegemoetkoming.

Dankbaar

Angélica is blij dat dit nu gebeurt. “Ik ben super dankbaar dat het mogelijk wordt gemaakt, maar het geeft dubbele gevoelens vanwege de afhandeling door de Belastingdienst. Het maakt het zeker niet goed.” Ook van andere ouders krijgt ze deze reactie. “We hadden liever de toezegging gehad dat in december alle afhandelingen waren voltooid. Ze hadden beloofd dat de dossiers ruimhartig en met lichte toets afgehandeld zouden worden.”

Voor de moeder en haar dochter waren de afgelopen jaren stressvol. “De emotionele schade is onbetaalbaar”, vertelt ze. Door de stress kreeg ze te maken met uitval en ze kon ternauwernood uit de schuldhulpverlening blijven nadat de Belastingdienst beslag had gelegd op een deel van haar loon.

Met de 750 euro wordt haar situatie in ieder geval iets verlicht. “We kunnen nu tenminste een kerstboom kopen en met het gezien kerst vieren met de familie in Groningen.”

Volledige compensatie

De tegemoetkoming was een idee van de SP. De partij stelde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een bedrag van 1000 euro voor. “Het is goed dat het kabinet nu ook inziet dat deze ouders een tegemoetkoming verdienen voor het lange wachten op compensatie voor de diepe ellende waar zij in zijn gestort”, zegt Lilian Marijnissen. “Dit is mooi, maar het is natuurlijk wel enorm triest dat dit nodig is. Het belangrijkste is nu dat er haast wordt gemaakt met volledige compensatie voor alle ouders.”