Slachtoffers toeslagenaffaire eisen hulp: 'Ben geen steek verder'

Bij de Tweede Kamer in Den Haag doen de slachtoffers van de toeslagenaffaire donderdag opnieuw een noodkreet. Ze willen dat de overheid hen compenseert, maar deze week kregen ze te horen het hele proces vertraging heeft opgelopen.

De groept voelt zich voor de zoveelste keer in de kou gezet. Daarom overhandigt een groep van vijftig ouders een manifest met eisen aan Kamerleden.

Hulp lijkt ver weg

“Met mijn dossier is de afgelopen tijd helemaal niets gebeurd”, vertelt gedupeerde Angélica Engels tegen Hart van Nederland. Ze kreeg in 2016 te horen dat ze duizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. Haar dossier is inmiddels in behandeling bij de Belastingdienst, maar ze weet niet wanneer ze geholpen wordt. “Je krijgt telkens te horen dat je bovenop de stapel ligt.”

Ze heeft het idee dat de verantwoordelijke staatssecretaris Van Huffelen geen idee heeft wat er gebeurt bij de Belastingdienst. Uit berichtgeving van RTL Nieuws en Trouw blijkt donderdag dat bij de dienst zo’n 400 tot 500 ‘schrijnende gevallen’ in beeld zijn. Maar zij worden niet geholpen, omdat ambtenaren bang zijn dat dan een veel grotere groep gedupeerden compensatie moet krijgen.

Dat valt rauw op het dak bij de ouders. Het kabinet beloofde nog maar een paar maanden geleden namelijk dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire ‘ruimhartig gecompenseerd’ zouden worden. “Als groep krijgen we nu het gevoel dat ze juist zo min mogelijk mensen willen terugbetalen”, zegt Kristel de Waal.

‘Traan Rutte was poppenkast’

Ook in de Tweede Kamer is veel kritiek op de gang van zaken en daarom staat voor donderdag ook een debat op de planning. Ondertussen neemt de boosheid en frustratie steeds verder toe bij de gedupeerde ouders. Helemaal omdat premier Rutte op een bijeenkomst in januari nog een traan liet om de situatie van de slachtoffers.

De Waal: “Dat was dus een grote poppenkast. We hadden gehoopt dat we dit voor de zomer konden afsluiten, maar we zijn nog lang niet klaar.”