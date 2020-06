Opluchting nadat vermiste surfer Mathijs is gevonden: 'Nu kun je het echt een plek gaan geven'

Het lichaam dat donderdagochtend in de haven van Scheveningen werd aangetroffen, is van de vermiste surfer Mathijs. De opluchting dat hij na weken eindelijk is gevonden, is groot. “Iedereen vindt het fijn dat het tot een goed einde is gekomen.”

“Aan de ene kant is het een opluchting. Maar het blijft ook dubbel natuurlijk. Nu kun je het echt een plek gaan geven”, zegt Pat Smith die de verongelukte surfers goed kent.

“Het is fijn voor de nabestaanden om iets fysieks te hebben om afscheid te nemen,” zegt Smith. “Dat is voor het verwerkingproces heel goed. Binnen de surfgemeenschap is er behoorlijke opluchting. Iedereen vindt het fijn dat het tot een einde is gekomen.”

Unheimisch gevoel

Het lichaam van de 23-jarige Mathijs uit Delft werd vanmorgen gevonden. Smith: “Twee surfsters wandelden over het strand en hadden een unheimisch gevoel. Je weet toch dat er iets is in de omgeving. Toen ze op een verhoging stonden, zagen ze het lichaam van Mathijs liggen. Ze hebben meteen de hulpdiensten ingeschakeld.”

Op het moment dat het lichaam werd gevonden, was het nog niet meteen duidelijk dat het om Mathijs ging. “Eerder werd er ook een stoffelijk overschot gevonden, maar dat was Mathijs niet. Nu er weer een lichaam werd gevonden, hadden we zoiets van: laten we hopen dat het ‘m is. In de loop van de dag kwam er wat speculatie op gang, maar we hebben echt afgewacht tot de politie duidelijkheid gaf.”

Afscheidsceremonie voor omgekomen surfers

Smith verwacht dat er een afscheidsceremonie komt, maar wanneer is nog onduidelijk. “Dat is afhankelijk van de noodverordeningen. Als we een ceremonie willen houden, moet het wel op een manier gebeuren zoals het hoort en niet met afstand. Je wilt handen vasthouden. Als je dat contact niet kunt maken, is de ceremonie niet volledig. We wachten tot de gemeente zegt dat dat kan.”

Een van de surfers die het drama overleefde, werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis. “Hij is al een paar keer weer het water in geweest, maar het gaat nog lang duren voordat hij het verwerkt heeft. Naar omstandigheden gaat het goed. Hij is heel sterk. “