Stiefvader over omgekomen surfer Max (22): 'Een allemansvriend, de wereld lag aan zijn voeten'

“Ey, ik ga even golfsurfen bij Scheveningen. Kijken of dat chill is.” Stiefvader Diederik Festen krijgt een brok in zijn keel als hij het laatste bericht voorleest dat de 22-jarige Delftse student Max hem maandag stuurde. Het surfuitje liep voor Max fataal af. Hij werd, net als vier anderen, overrompeld door de hevige weersomstandigheden.

“Op zijn smsje heb ik laconiek gereageerd met: ‘Okay’. Niet meer dan dat helaas”, vertelt Diederik in gesprek met Hart van Nederland. Hij heeft het er zichtbaar moeilijk mee dat het laatste berichtje aan zijn stiefzoon slechts één woord behelst.

Maandagavond iets na de klok van negen uur las Diederik dat er ‘iets’ was gebeurd aan de Scheveningse kust. Het voelde niet goed en hij stuurde Max een berichtje: ‘Ik hoop dat je ergens anders bent’. “Dat was hij niet”, zucht Diederik.

Altijd op zoek naar de kick

Max was de laatste jaren altijd op het water te vinden of op een plank, vertelt zijn stiefvader. “Snowboard, skateboard, surfplank. Dat is de ultieme vrijheid en de ultieme kick met spannend weer. Hoe spannender het weer, hoe ultiemer de kick.”

Lees ook: Indrukwekkend eerbetoon voor overleden surfers in Scheveningen

Hoe het maandagavond precies misging, is ook voor de naaste familie nog niet helemaal duidelijk, maar ze hebben wel een beeld. Waarschijnlijk is de wind gedraaid van noordoost naar noord, waardoor er opeens een flinke schuimlaag ontstond bij de Noordpier. “Een schuimlaag waar je niet bovenuit komt”, beseft Diederik. Hij noemt het ‘een bizar ongeluk’.

‘Ruw en gemeen overleden’

Diederik kende Max al veertien jaar, sinds de jongen acht was. Hij was als een tweede vader voor hem, ze hadden een goede band. Het doet Diederik veel dat zijn stiefzoon op deze manier om het leven is gekomen. “Aan de ene kant is het heel hard, als je bedenkt dat hij ook gewoon een kleine jongen is”, vertelt hij huilend. “Een jong mens dat heel ruw en gemeen om het leven is gekomen.”

Lees ook: Verbijstering op Scheveningse strand dat ‘ervaren surfers’ zijn verongelukt in zee

Toch is hij gerustgesteld, doordat hij het lichaam van Max dinsdag nog heeft kunnen zien. “Hij had een soort gelukzaligheid op zijn gezicht. Maar ik denk dat hij het liefst op zijn zeventigste was omgekomen bij het surfen. Dan had hij het echt mooi gevonden.”

‘Vijftig jongens zagen Max als hun beste vriend’

“Slim, bevlogen en een mooie knaap”, zo omschrijft Diederik Max. Ze deden veel samen. “Snowboarden, wakeboarden, muziek luisteren, muziek maken. Het was een gekke jongen. Het is niet voor niets dat zoiets gebeurt met iemand die bevlogen is en alles wil van het leven. Hij deed het allemaal, hij leefde het en het slokte hem ook op.”

Aan alles was te merken dat Max een jongen was die aan het begin stond van een veelbelovende toekomst, weet Diederik. “Een toekomst waarin alles mogelijk was en alles kon. Hij was van plan om zijn studie te halen en dan nog een andere te doen. En dan zou de wereld aan zijn voeten liggen.”

Hij was ook een allemansvriend. “Max had één beste vriend, maar we hebben nu wel vijftig mensen gehoord die zeggen: Max was mijn beste vriend. Dat typeert hem echt. Het was echt iemand die kon binden en mensen bij elkaar bracht. Echt een goedzak. Ik was trots op hem. Heel erg trots.”

Surfvriend nog altijd vermist

Max ging maandag surfen met zijn vriend Mathijs (23), die hij kende van de Technische Universiteit in Delft. Een ervaren surfer. Zijn lichaam is nog altijd niet gevonden in het water bij Scheveningen. “Heel pijnlijk”, vindt Diederik. “Wij kenden die jongen niet, maar ik vind het pijnlijk, want ‘samen uit, samen thuis’ en dat is in dit geval niet zo. Dit is ook iets wat Max niet had gewild.”

Voor Max en Mathijs, en voor de andere drie omgekomen jongens, worden massaal bloemen gelegd bij surfschool The Shore in Scheveningen. Dat biedt Max’ familie troost. “Dat is echt prachtig, hartverwarmend. En dat is hoe het altijd gaat in de surfgemeenschap.”

Lees ook: Zoekactie naar vermiste surfer Mathijs (23) gestaakt, Defensie zoekt niet verder

Als eerbetoon hebben alle vijf de jongens een ‘haring’ gekregen bij de surfschool. “Max zou dat echt prachtig gevonden hebben”, weet Diederik. “Dat symbool verdwijnt ook niet meer. Dat is echt heel mooi. Hij hoorde er echt bij. Dat deed hij al, maar nu echt. Dat is de enige troost.”