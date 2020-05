Indrukwekkend eerbetoon voor overleden surfers in Scheveningen

Als eerbetoon voor de vijf watersporters die maandagavond omkwamen in de zee bij Scheveningen, luidden vijf kerken in de Zuid-Hollandse badplaats om 19:00 vijf minuten lang hun klokken.

“Het is altijd indrukwekkend als de kerkklokken luiden”, vertelt een bezoeker. “Meestal is dat bij sterfgevallen. Nu luidt het voor vijf jonge mensen die overleden zijn.”

In Scheveningen wordt gerouwd. Vlaggen én wetsuits zijn massaal halfstok gehangen. Veel mensen staan even stil, en denken aan de vijf jonge, fitte mannen die maandagavond omkwamen in de onstuimige zee.

Saamhorigheid

Normaal gesproken is er veel verdeeldheid bij mensen, maar er zijn ook tijden waar bij mensen de harten dichter bij elkaar hebben, vertelt een tweede bezoeker. “Dat is ook wanneer de zee heeft gesproken. De zee geeft en de zee neemt en in Scheveningen weet men dat maar al te goed.”

Een derde bezoeker vertelt dat hij blij is dat er op deze manier meer saamhorigheid is onder de inwoners van Scheveningen. “Dit is om te laten zien hoe zeer we begaan zijn met z’n allen en hoe we met iedereen en de families meeleven.”