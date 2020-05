Zoekactie naar vermiste surfer Mathijs (23) gestaakt, Defensie zoekt niet verder

De zoekactie naar het vijfde slachtoffer van het surfdrama in Scheveningen is gestaakt. Het lichaam van de 23-jarige Mathijs uit Delft is nog niet gevonden, bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marine aan Hart van Nederland. “Het heeft geen zin meer om verder te zoeken,” zo lieten de duikteams hem weten.

Vandaag werd wederom rond de noordelijke havenhoofden gezocht, waar het schuim zich door de wind ophoopt. Door de Defensie Duikgroep is gezocht tussen de rotsblokken en op de zeebodem. Met een helikopter werd het schuim weggeblazen.

Vrijdag geen verdere zoektocht

Volgens de woordvoerder van de Koninklijke Marine hebben de duikteams alles doorzocht wat ze konden. De duikteams zijn inmiddels onderweg terug naar de basis in Den Helder. Defensie zal vrijdag niet verder zoeken. Ook de politie en KNRM hebben op dit moment geen zoekacties meer lopen. Wat er morgen gedaan wordt, is nog niet bekend, aldus een woordvoerder van de politie.

Het is onbekend waar het lichaam van de 23-jarige Mathijs nu is. Ten tijde van zijn vermissing had hij een wetsuit aan, waardoor zijn lichaam mogelijk langere tijd is blijven drijven. Daardoor is het volgens de woordvoerder van de Koninklijke Marine goed mogelijk dat het lichaam pas over dagen of weken aanspoelt.

Bij het drama maandagavond kwamen naast Mathijs ook de ervaren surfers Joost, Pim, Sander en Max om het leven. Twee van hen bezweken maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De andere slachtoffers werden dinsdag geborgen.

Foto: ANP