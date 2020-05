Verbijstering op Scheveningse strand dat 'ervaren surfers' zijn verongelukt in zee

Aan het Scheveningse strand overheersen dinsdagochtend verslagenheid en vooral verbijstering. Verbijstering dat vijf ervaren surfers zijn omgekomen terwijl ze maandagavond op de golven van de Noordzee balanceerden.

Het is dinsdag een komen en gaan van mensen die aan de Scheveningse kust een kijkje komen nemen bij de zoektocht naar mogelijke drenkelingen. Een groep surfers raakte daar maandagavond in de problemen.

Zeven personen konden zelf op de kant komen of zijn door hulpdiensten uit het water gehaald. Twee van hen zijn later alsnog overleden. Dinsdagochtend werd verder gezocht naar surfers die nog vermist werden. Hulpdiensten haalden uiteindelijk drie levenloze lichamen uit het water.

Ervaren surfers

Wat er precies is gebeurd waardoor de groep surfers is overrompeld, weet niemand op het Scheveningse strand. Aanwezigen kennissen van de slachtoffers weten één ding wél zeker: het is opvallend dat zulke ervaren surfers dit overkomt.

“Het waren bekende surfers hier op Scheveningen”, vertelt John van Haaften aan Hart van Nederland. ” Ik kende ze. Gezonde jongens, sportief, altijd met de zee bezig. Een soort lifeguards waren het.”

Een aanwezige man kent de slachtoffers en gaf één van hen in het verleden zelfs surfles. “Ik heb hem drie dagen geleden nog gezien, dat is heel bizar. Het was een vreselijk sympathieke, lieve kerel. Helemaal gek van het strand. Het is ongelofelijk. Ze zijn allemaal echt super ervaren. Als hun dit overkomt, kan iedereen dit overkomen.”

‘De natuur wint het van je’

De verslagenheid over het tragische ongeval is vooral groot bij mede-surfers. “Het doet me heel veel”, zegt Natasha Smit. Ze heeft een eigen surfschool en kent een deel van de omgekomen jongens. “Wij liggen ook wel eens met windkracht 6 of 7 in het water. Je weet allemaal dat de zee sterk is, alleen deze jongens zijn geen onervaren jongens. Die kennen de zee op hun duimpje.”

Niet alle surfers vinden het verstandig dat de groep surfers met zo’n sterke wind het water opging. “Gisteren was het windkracht zeven, volgens mij. Dan kan je gewoon het water niet opgaan, ook al ben je nog zo sterk”, aldus een mannelijke surfer. “De natuur die wint het gewoon van je en dan raak je gedesoriënteerd en raak je de weg kwijt. Ik ga nu met een heel ander gevoel het water op, als ik weer ga surfen.”

Veel schuim

Hoe het noodlot toesloeg? Kennissen denken dat het aanwezige schuimalg de watersporters heeft genekt. Dat alg zorgt voor een witte schuimlaag op de zee. “Dat alg was behoorlijk hoog door de wind. Daar zijn ze denk ik in verdronken”, aldus John van Haaften. “Daar kom je niet meer uit. In een situatie als deze, met alg dat 1,5 meter hoog stond, dan verdrink je.”

Volgens een ander moeten de jongens doodsangsten hebben uitgestaan. “Dat moet wel met zoveel schuim. Je kunt dan echt niks zien.”