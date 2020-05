De politie laat dinsdagmiddag weten dat de vijf slachtoffers van het surfdrama uit Delft en Den Haag afkomstig zijn. Het lichaam van de vijfde omgekomen surfer is gezien in de zee bij Scheveningen, maar is nog niet geborgen.

Woordvoerder Anil Soerdjbali van de politie laat weten dat het gaat om een 23-jarige Delftenaar. Het is nog onduidelijk waarom het lichaam nog niet geborgen is.

Zoeken in lastige omstandigheden

De kustwacht laat weten dat de zoekactie op het water en vanuit de lucht is beëindigd. Zij wensen alle nabestaanden veel sterkte in deze moeilijk tijd.

“We hebben lange tijd onder lastige omstandigheden een klein gebied waar de slachtoffers zijn gevonden grondig doorzocht met boten, voertuigen en vanuit de lucht. Maar hebben helaas niks gevonden. Op een gegeven moment moet je de lastige beslissing nemen om te stoppen met zoeken”, aldus een woordvoerder van de Kustwacht tegen het ANP.

Hij sluit zeker niet uit dat op een later moment het stoffelijke overschot nog ergens wordt aangetroffen. Voor zover de politie Haaglanden heeft kunnen vaststellen, is de vermiste man een 23-jarige Delftenaar.

De leeftijden van de vijf slachtoffers liggen tussen de 22 en 40 jaar. Vertelt de politie. Vier slachtoffers zijn geborgen, het lichaam van het vijfde slachtoffer is gelokaliseerd maar nog niet geborgen. #hvnl #Scheveningen #surfdrama — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) May 12, 2020

De andere overleden mannen kwamen uit Den Haag en waren tussen de 30 en 38 jaar oud. Een 40-jarige man overleefde het surfdrama op Scheveningen maandagavond en is naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij weer thuis.

Ervaren surfers

Burgemeester Johan Remkes van Den Haag laat weten dat de jongens de zee kenden “als hun broekzak”. De waarnemend burgemeester laat weten dat er nog onderzoek gedaan zal worden over hoe het drama zich maandagavond voltrok, toen de zes surfers in de problemen kwamen.