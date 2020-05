Honderden mensen brengen emotioneel eerbetoon aan omgekomen surfers Max en Mathijs

Honderden mensen kwamen zaterdagmiddag in Delft bijeen om de omgekomen surfers Max en Mathijs een laatste eer te bewijzen. Het bijzondere eerbetoon vond plaats bij het pand van studentenvereniging Delftsch Studenten Corps aan de Phoenixstraat.

Veel bezoekers brachten een witte roos mee, om die toe te voegen aan een steeds groter wordende bloemenzee onder een banner met de inmiddels bekende ‘vijf haringen’. Die haringen staan symbool voor de vijf watersporters die op 11 mei bij het surfdrama in Scheveningen om het leven kwamen, onder wie Max en Mathijs.

Veel emotie

De beelden van het eerbetoon zijn indrukwekkend en aangrijpend. Veel bezoekers lieten hun emoties de vrije loop en zochten steun bij elkaar. Onder de aanwezigen waren onder meer leden van de roeivereniging en hockeyvereniging aanwezig. Ook politie en handhaving waren van de partij om toezicht te houden tijdens de herdenking.

Lees ook: Vrienden herdenken verongelukte surfer Max met indrukwekkende ‘paddle out’

Zoektocht duurt voort

Het lichaam van Mathijs is nog altijd niet gevonden. Zondag gaat zoekorganisatie SAR verder met de zoektocht. Mocht dat niks opleveren, dan gaan duikers en een sonarboot dinsdag nog het water in.

Lees ook: Drones ingezet bij zoektocht om lichaam van vermiste surfer Mathijs te vinden

Diederik Festen, stiefvader van surfer Max, typeerde Max tegenover Hart van Nederland als een allemansvriend. “Max had één beste vriend, maar we hebben nu wel vijftig mensen gehoord die zeggen: Max was mijn beste vriend. Dat typeert hem echt. Het was echt iemand die kon binden en mensen bij elkaar bracht. Echt een goedzak. Ik was trots op hem. Heel erg trots.”

Lees ook: Stiefvader over omgekomen surfer Max (22): ‘Een allemansvriend, de wereld lag aan zijn voeten’

Op de vraag hoe hij denkt over de herdenking in Delft, zegt Diederik tegen Hart van Nederland: “Wij beschouwen het eerbetoon van vandaag als zijnde gegeven voor Mathijs, de vriend van Max, die ook op de elfde is omgekomen, en nog niet gevonden is.” De familie hoopt daarom dat de aandacht vanmiddag vooral naar Mathijs is uitgegaan.

Beeld: Regio15