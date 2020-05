Vrienden herdenken verongelukte surfer Max met indrukwekkende 'paddle out'

Vrienden en familie van de omgekomen Max Verheijen hebben hem zondagavond gezamenlijk herdacht met een ‘paddle out’ bij het strand van Muiderberg. Bij een zo’n paddle out gaan surfers met elkaar het water op en staan ze stil bij de dood van een overleden surfer.

“Het was heel indrukwekkend”, vertelt Stijn, een vriend van Max, zondag aan Hart van Nederland. “Ik had het nog niet eerder gedaan. Met al die mensen die kwamen kijken ook, al die vrienden. Het ging heel erg vanzelf eigenlijk. Het was heel erg fijn om iedereen erbij te hebben, elkaar vast te houden en stil te zijn voor Max.”

Als Stijn terugdenkt aan alles wat hij en Max samen hebben meegemaakt, komen een hoop herinneringen naar boven. “Wij gingen vroeger heel veel op pad. Hij kwam altijd op de gekste ideeën. Hele gekke kwajongensdingen, zoals ritjes maken in zijn auto en heel erg feesten. Het was een leuke gast om mee te zijn”, vertelt hij met een glimlach. “Het is een groot gemis dat hij er nu niet meer is.” Max zou de paddle out heel mooi hebben gevonden, denkt Stijn. “Ik denk dat hij zou glimlachen en het een mooi eerbetoon vindt.”

Lichaam Mathijs nog niet gevonden

De 22-jarige Max ging maandag surfen met zijn vriend Mathijs (23), die hij kende van de Technische Universiteit in Delft. Het lichaam van Mathijs is nog altijd niet gevonden in het water bij Scheveningen. Defensie heeft donderdag voor het laatst naar hem gezocht. ”Het heeft geen zin meer om verder te zoeken”, liet Defensie kort na de zoektocht weten.

De politie publiceerde zondag een foto van de surfplank van Mathijs, in de hoop dat de locatie van de surfplank nieuwe aanwijzingen kan geven over de plek waar de vermiste surfer zich bevindt.

Vijf haringen

Voor Max en Mathijs, en voor de drie andere omgekomen surfers, zijn de afgelopen dagen massaal bloemen neergelegd bij surfschool The Shore in Scheveningen. Als eerbetoon hebben de jongens een ‘haring’ gekregen bij de surfschool.

”Max zou dat echt prachtig gevonden hebben”, wist de stiefvader van Max eerder tegenover Hart van Nederland te vertellen. ”Dat symbool verdwijnt ook niet meer. Dat is echt heel mooi. Hij hoorde er echt bij. Dat deed hij al, maar nu echt. Dat is de enige troost.’