Drones ingezet bij zoektocht om lichaam van vermiste surfer Matthijs te vinden

Waar is toch het lichaam van de vermiste surfer Matthijs uit Delft? De 23-jarige man kwam vorige week tijdens het surfen voor de kust van Scheveningen om het leven. De lichamen van vier andere surfers werden binnen 24 uur gevonden. Het stoffelijk overschot van Matthijs is ondanks eerdere pogingen nog altijd niet gevonden.

SAR Nederland is donderdag begonnen om met vier drones te zoeken naar het lichaam of de surfplank van de vermiste Mathijs uit Delft. ‘We gaan kijken of we iets op zee kunnen oppikken’, zegt Houwina Postma van het SAR-team. Eerder werd er al gezocht met sonarapparatuur maar dat liep op niets uit.

N.a.v. verzoek SAR ondersteunen wij bij een zoekactie in #Scheveningen. ^10 pic.twitter.com/XkFz91H39m — Politiedrone (@politiedrone) May 21, 2020

De lichamen van de 30-jarige Joost en 38-jarige Sander uit Den Haag bezweken vorige week maandagavond aan hun verwondingen nadat ze uit zee waren gehaald. Een dag later werden de lichamen van de 24-jarige Pim uit Den Haag en de 22-jarige Max uit Delft geborgen.

Surfplank

Er wordt niet alleen gezocht naar het lichaam van de jongeman. Ook wordt er gezocht naar zijn surfplank. De politie denkt dat de locatie van de surfplank nieuwe aanwijzingen kan geven over de plek waar het lichaam van de vermiste surfer zich kan bevinden.