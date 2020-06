Lichaam vermiste surfer Mathijs gevonden in haven Scheveningen

Het lichaam dat vanochtend werd gevonden bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen werd gevonden, is van de vermiste surfer Mathijs uit Delft. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Donderdagochtend spotten twee wandelaars een stoffelijk overschot tussen de rotsblokken bij het Noordelijk Havenhoofd. Hulpdiensten werden gewaarschuwd, waarna het lichaam werd geborgen. Na identificatie bleek het inderdaad om de 23-jarige surfer Mathijs uit Delft te zijn.

Identificatie heeft uitgewezen dat het lichaam dat vanmorgen werd gevonden bij het #NoordelijkHavenhoofd in #Scheveningen van de 23-jarige vermiste surfer is. Zijn familie is in kennis gesteld. @PolScheveningen @PolDelfthttps://t.co/TksLLhQAek pic.twitter.com/KN0Jk0nFUQ

— Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 4, 2020