Een voorbijganger heeft zondagochtend vroeg op het strand bij Wassenaar een aangespoeld lichaam gevonden. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat het niet om de vermiste surfer Mathijs gaat.

Toen de wandelaar de lugubere ontdekking deed, belde die meteen de de politie. Door de melding werd er gedacht aan de 23-jarige surfer Mathijs uit Delft, die sinds het surfdrama in Scheveningen wordt vermist.

De politie kwam samen met reddingsbrigade KNRM naar het strand toe. Een woordvoerder van de politie bevestigt aan Hart van Nederland dat het niet om het lichaam van Mathijs gaat. Mogelijk gaat het om een ander persoon die vermist wordt.

Nieuwe zoekactie Scheveningen

Zondagochtend is opsporingsorganisatie SAR Nederland op het strand in Scheveningen een nieuwe zoekactie gestart naar Mathijs. Met zo’n 20 tot 25 mensen speuren ze met honden en paarden het strand af. Volgens een woordvoerster is door de hard wind van zee de kans groter dat er resultaat kan worden geboekt.

