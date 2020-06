De politie heeft donderdagochtend in Scheveningen een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om de 23-jarige surfer Mathijs uit Delft die al weken vermist wordt na het surfdrama in de badplaats.

De politie kreeg na 10.30 uur de melding binnen dat er iets in het water zou drijven bij het Noordelijk Havenhoofd, meldt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. Het gaat om dezelfde plek waar de surfers vorige maand vermist raakten.

Hulpdiensten zijn ter plaatse om het lichaam te bergen. Identificatie moet later uitwijzen of het daadwerkelijk om de vermiste surfer gaat.

Meerdere zoektochten

Verschillende zoektochten naar de vermiste Mathijs leverden tot nu toe niets op. In de hoop meer te weten te komen over de locatie van de surfer, deelde de politie een foto van de surfplank van Mathijs. Korte tijd later kreeg de politie melding dat de surfplank was gespot in zee. Dit bleek een stuk plastic.

Twee weken geleden leek de surfer te zijn gevonden toen een lichaam aanspoelde op het strand van Wassenaar. Nader onderzoek wees uit dat het niet om de vermiste Mathijs ging.

Surfdrama Scheveningen

Surfers Joost, Sander, Pim, Mathijs en Max kwamen maandagavond 11 mei om het leven nadat ze in de problemen kwamen in de Noordzee. Twee van hen bezweken nog diezelfde aan hun verwondingen nadat ze op de kant waren gehaald. De lichamen van twee anderen werden een dag later geborgen.

