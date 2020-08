Boze kermisexploitanten demonstreren donderdagochtend voor het stadskantoor in Tilburg. Ze zijn het niet eens met het besluit van de veiligheidsregio om alle kermissen in Midden- en West-Brabant af te blazen tot 1 november.

De veiligheidsregio nam woensdag dat besluit vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg is tevens de voorzitter van de veiligheidsregio. Daarom zijn de kermisondernemers uit de regio naar Tilburg getrokken.

Volgens het Brabants Dagblad zijn zeker tien kermiswagens en -busjes naar het stadskantoor in het centrum gekomen. De kermisexploitanten eisen een gesprek met voorzitter Weterings van de veiligheidsregio.

Afblazen ‘teleurstellend’

Directeur Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond vindt het “teleurstellend” dat alle kermissen zijn afgelast. Vooral omdat voor die beslissing geen overleg is geweest met de kermisbranche. “Kermissen op andere plekken kunnen prima verlopen en dat had in West- en Midden-Brabant ook zo kunnen zijn”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

Boots hoopt dat de actie donderdagochtend “op een goede en constructieve manier” verloopt. Het lijkt een spontane demonstratie. “Ik wist niks van deze actie, maar ik had sowieso al een afspraak in Tilburg. Ik ga dus zeker even kijken.”